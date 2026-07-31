Palmer'dan Rogers transferi için itiraf!

Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hem yeni teknik direktör Xabi Alonso hem de takıma katılan yakın arkadaşı Morgan Rogers hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "GELMESİ İÇİN SÜREKLİ MESAJ ATTIM"
Morgan Rogers'ın Chelsea'ye transfer olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Palmer, eski takım arkadaşıyla yeniden aynı formayı giyecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Palmer, "Herkes onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyor. Aynı zamanda en yakın arkadaşlarımdan biri olduğu için Chelsea'ye gelmesine çok sevindim." ifadelerini kullandı.
Chelsea'nin Rogers'ı transfer etmek istediğini öğrendiğinde devreye girdiğini belirten İngiliz futbolcu, "Sürekli konuşuyoruz. Chelsea'nin onu istediğini duyunca ona daha da fazla mesaj atmaya başladım ve gelmesi için ikna etmeye çalıştım. Muhtemelen benden sıkılmıştır! Ama şimdi burada olduğu için çok mutluyum ve onunla aynı sahayı paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Transfer sürecini uzun süre gizli tuttuklarını anlatan Palmer, "Bana geleceğini hemen söylemişti ama bunu aramızda tuttuk. Resmen açıklanana kadar bu sırrı saklamak gerçekten çok zordu." diye konuştu.
"BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"
Morgan Rogers ile sahada iyi bir ikili oluşturacaklarına inandığını söyleyen Palmer, iki oyuncunun farklı özelliklere sahip olduğunu vurguladı.
Palmer, "Bence farklı oyuncularız ve ikimiz de takıma çok şey katabiliriz. O, hem toplu hem topsuz oyunda benden daha fiziksel ve daha fazla dikine gitmeyi seviyor. Ben ise daha çok pas yapmayı seven bir oyuncuyum. Birlikte iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. Zaten genç yaş kategorilerinde bunu başarmıştık." ifadelerini kullandı.
"XABI ALONSO BENİ 10 NUMARA OLARAK GÖRÜYOR"
Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile de sezon öncesinde görüştüğünü açıklayan Palmer, İspanyol teknik adamın kendisiyle Dünya Kupası kadrosuna alınmadığı dönemde iletişime geçtiğini söyledi.
Palmer, "Xabi ile göreve başlamadan önce konuştum. Dünya Kupası kadrosuna seçilemediğimde bana mesaj attı. Ondan haber almak gerçekten güzeldi." dedi.
Alonso ile çalışmaktan memnun olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Şimdiye kadar onunla çalışmak gerçekten çok iyi geçti. Kendisi ve teknik ekibi harika. Hepimiz onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.
Yeni rolü hakkında da bilgi veren Palmer, "Bana kendisini daha çok 10 numara pozisyonunda, iki hat arasında oynayan bir oyuncu olarak gördüğünü söyledi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezona hazırlanmak için yedi haftalık bir sürem oldu ve artık oynamaya hazırım." ifadelerini kullandı.
Morgan Rogers'ın Chelsea'ye transfer olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Palmer, eski takım arkadaşıyla yeniden aynı formayı giyecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Palmer, "Herkes onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyor. Aynı zamanda en yakın arkadaşlarımdan biri olduğu için Chelsea'ye gelmesine çok sevindim." ifadelerini kullandı.
Chelsea'nin Rogers'ı transfer etmek istediğini öğrendiğinde devreye girdiğini belirten İngiliz futbolcu, "Sürekli konuşuyoruz. Chelsea'nin onu istediğini duyunca ona daha da fazla mesaj atmaya başladım ve gelmesi için ikna etmeye çalıştım. Muhtemelen benden sıkılmıştır! Ama şimdi burada olduğu için çok mutluyum ve onunla aynı sahayı paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Transfer sürecini uzun süre gizli tuttuklarını anlatan Palmer, "Bana geleceğini hemen söylemişti ama bunu aramızda tuttuk. Resmen açıklanana kadar bu sırrı saklamak gerçekten çok zordu." diye konuştu.
"BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"
Morgan Rogers ile sahada iyi bir ikili oluşturacaklarına inandığını söyleyen Palmer, iki oyuncunun farklı özelliklere sahip olduğunu vurguladı.
Palmer, "Bence farklı oyuncularız ve ikimiz de takıma çok şey katabiliriz. O, hem toplu hem topsuz oyunda benden daha fiziksel ve daha fazla dikine gitmeyi seviyor. Ben ise daha çok pas yapmayı seven bir oyuncuyum. Birlikte iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. Zaten genç yaş kategorilerinde bunu başarmıştık." ifadelerini kullandı.
"XABI ALONSO BENİ 10 NUMARA OLARAK GÖRÜYOR"
Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile de sezon öncesinde görüştüğünü açıklayan Palmer, İspanyol teknik adamın kendisiyle Dünya Kupası kadrosuna alınmadığı dönemde iletişime geçtiğini söyledi.
Palmer, "Xabi ile göreve başlamadan önce konuştum. Dünya Kupası kadrosuna seçilemediğimde bana mesaj attı. Ondan haber almak gerçekten güzeldi." dedi.
Alonso ile çalışmaktan memnun olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Şimdiye kadar onunla çalışmak gerçekten çok iyi geçti. Kendisi ve teknik ekibi harika. Hepimiz onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.
Yeni rolü hakkında da bilgi veren Palmer, "Bana kendisini daha çok 10 numara pozisyonunda, iki hat arasında oynayan bir oyuncu olarak gördüğünü söyledi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezona hazırlanmak için yedi haftalık bir sürem oldu ve artık oynamaya hazırım." ifadelerini kullandı.