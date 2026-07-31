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Manchester City'den kaleci hamlesi: Geronimo Rulli

Manchester City, Marsilya'nın 34 yaşındaki kalecisi Geronimo Rulli ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 17:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'den kaleci hamlesi: Geronimo Rulli
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Manchester City, yaz transfer döneminde kaleci rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'in haberine göre İngiliz devi, Marsilya'nın Arjantinli kalecisi Geronimo Rulli'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haberde, Manchester City'nin kalecisi James Trafford'un yaklaşık 45 milyon euro bonservis bedeliyle Leeds United'a transfer olmaya çok yakın olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin, Trafford'un ayrılığı sonrasında boşalacak kadroyu Rulli ile doldurmayı planladığı ifade edildi.

DONNARUMMA'YA REKABET OLACAK

Manchester City'nin, transferin gerçekleşmesi halinde Geronimo Rulli'yi takımın bir numaralı kalecisi Gianluigi Donnarumma ile rekabete sokmayı hedeflediği aktarıldı.

23 yaşındaki James Trafford'un ise geçtiğimiz sezon Donnarumma'nın gerisinde kaldığı ve daha fazla ilk 11 şansı bulabilmek adına ayrılmak istediği kaydedildi. Genç kaleci, Burnley'den geçen yaz Manchester City'ye döndükten sonra Premier Lig'de yalnızca 4 maçta forma giyebildi.

MARSİLYA'DA İKİ SEZON GEÇİRDİ

34 yaşındaki Geronimo Rulli, son iki sezondur Marsilya forması giyiyor. Kariyerinde daha önce Ajax ve Villarreal gibi kulüplerde de görev yapan deneyimli file bekçisi, Arjantin Milli Takımı ile 8 maça çıktı.

Haberde ayrıca Rulli'nin, Arjantin'in bu yaz Dünya Kupası finaline yükselen kadrosunda da yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

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