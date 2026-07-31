Erzurumspor FK'ye bedelsiz Hollandalı kanat

Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Mavi-beyazlı ekip, Royal Antwerp ile yollarını ayıran 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu bedelsiz olarak transfer etti. Kerk, Erzurumspor FK'nin 2026/27 sezonu öncesinde gerçekleştirdiği beşinci transfer oldu.





HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR

Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya gelen Surinamlı futbolcu, ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yapıyor. Tecrübeli oyuncu, ihtiyaç halinde santrfor ve sol kanat pozisyonlarında da forma giyebiliyor.





Surinam Milli Takımı'nda 13 kez sahaya çıkan ve iki gol atan Kerk'in güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.





477 MAÇTA 183 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Profesyonel kariyerinde Utrecht, Helmond Sport, Lokomotiv Moskova ve Royal Antwerp formalarını giyen Gyrano Kerk, en yüksek piyasa değerine 2020 yılında 6,5 milyon Euro ile ulaştı.





Kerk, 2021 yaz transfer döneminde Utrecht'ten Lokomotiv Moskova'ya 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.





Kulüp kariyerinde toplam 477 karşılaşmada görev alan deneyimli futbolcu, 105 gol atarken 78 asist yaptı.





BEŞİNCİ TRANSFER OLDU

Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'ten önce Nihad Mujakic, Ertuğrul Taşkıran, Kerem Erener ve Enes Karakaş'ı kadrosuna dahil etmişti.



FK Partizan'dan 400 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nihad Mujakic, mavi-beyazlıların bu yaz transfer döneminde bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı ilk oyuncu olmuştu.



