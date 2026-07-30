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Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği!

Galatasaray, yeni yabancı kuralı nedeniyle Sacha Boey transferinden vazgeçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 23:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği!
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Galatasaray'da Sacha Boey ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bild'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ikinci yarısında Bayern Münih'ten kiraladığı Sacha Boey'un bonservisini almayı planlıyordu.

YABANCI KURALI NEDENİYLE VAZGEÇİLDİ

Galatasaray, Fransız oyuncunun bonservisi için 10-15 milyon euro'yu gözden çıkardı ancak yabancı kuralı nedeniyle bu transferden vazgeçti.

Bild'de yer alan haberde, "Türkiye'deki kurallar nedeniyle yabancı oyuncu kotasında sadece bir yer kalmış durumda ve bu kotayı başka bir pozisyon için kullanmaları gerekiyor; bu nedenle Boey'i transfer etmekten vazgeçtiler." ifadeleri yer aldı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğmiz haftalarda verdiği röportajda Noa Lang ve Sacha Boey gibi geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen oyuncular için yeni yabancı kuralı nedeniyle adım atamadıklarını söylemişti.

BAYERN'DE DÜŞÜNÜLMÜYOR

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Sacha Boey'u kadroda düşünmediklerini ve 25 yaşındaki futbolcunun transfer listesinde yer aldığını açıkladı.

Eberl, "Sacha Boey'un Bayern Münih'te bir geleceği yok, satış listesinde yer alıyor." diye konuştu.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 

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