Acun Ilıcalı yaptığı 3 büyük transferi açıkladı!

Premier Lig'e yükselen Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı, düzenlediği basın toplantısında hem kulübün yeni hedeflerini hem de transfer çalışmalarını değerlendirdi. Ilıcalı, transfer döneminde kapsamlı bir operasyon yürüttüklerini ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BUGÜN GURURLU BİR GÜN"
Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Dört yıl önce satın aldığım ve bir hayalle yola çıktığım Hull City'nin bugün karşınızda Premier Lig'e çıkmış başkanı olarak durmanın verdiği gururu size tarif edemem. Benim için çok büyük bir gurur ve mutluluk." dedi.
"16 OYUNCU ALACAĞIZ"
Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Ilıcalı, teknik direktörün istekleri doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.
"Transferde öncelikle teknik direktörümüzün felsefesi doğrultusunda gidiyoruz. Transfer için gece gündüz uğraşıyoruz. Ciddi bir analiz ve transfer ekibimiz var. Hocamızla yaptığımız görüşmelerin ardından istediği profilleri belirledik. Hayalimizdeki oyuncuların yüzde 80'ini getireceğiz. Rakam olarak şaşırtıcı olabilir ama 16 oyuncu getireceğiz. Başarabilirsek hayalimizdeki kadroyu kuracağız."
"ÇOK ENTERESAN BİR OYUNCU GETİRECEĞİZ"
Hull City'nin yıldız oyunculara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ilıcalı, transfer listesindeki sürpriz isim için de dikkat çeken ifadeler kullandı.
"İlk sene Philogene, ikinci sene Belloumi, sonraki sene McBurnie'yi istedim ve hepsi beklentileri karşıladı. Şimdi de kendime göre çok önemli bir yeteneğin peşindeyiz. Ülkesini söylemeyelim ama çok enteresan bir oyuncu getirmek istiyorum. Yakın zamanda sürpriz yapacağız. Hull City taraftarı güzel isimleri hak ediyor."
"NOBEL MENDY'İ İSTİYORUZ"
Transfer planlamalarına ilişkin konuşan Ilıcalı, kadroya farklı profillerde oyuncular katacaklarını ve öncelikli hedeflerinden birinin Nobel Mendy olduğunu açıkladı.
"16 oyuncunun takıma girmesi inanılmaz bir sayı. Takımımız bir mozaik olacak. Genç ve yüksek potansiyelli oyuncular, kendini kanıtlamış isimler, Premier Lig tecrübesi bulunan futbolcular ve bonservisi elinde olan kaliteli oyuncuları bir araya getireceğiz. Bunların hepsi de hocamızın oyun felsefesine uyacak.
Nobel Mendy'i getirmek istiyoruz. Çok çok büyük bir potansiyel. Bütün ekibimizin çok istediği önemli bir stoper. Kalecimiz 23 yaşında olacak. Araya da bir dünya yıldızı koyarak transferi tamamlamak istiyoruz."
3 TRANSFERİ AÇIKLADI
Transfer çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirten Ilıcalı, Konstantinos Tzolakis, Nobel Mendy ve Leon Bailey transferlerinde önemli gelişmeler yaşandığını açıkladı.
"Tzolakis bu akşam İstanbul'da olacak ve sözleşme imzalayacak. Nobel Mendy transferi 5-6 gün içinde bitecek. Kulübüyle aramız çok iyi. Hiçbir zaman oyuncuların aklını çelip kulübüyle aramızı bozmayız."
"Leon Bailey yakın zamanda sonuçlanacak."
"TÜRK OYUNCU AVRUPA'DAN"
Transfer listesinde Türk bir futbolcunun da bulunduğunu söyleyen Ilıcalı, bu oyuncunun Türkiye'de forma giymediğini açıkladı.
"Transfer listesindeki Türk oyuncu Türkiye'den değil, Avrupa'dan..."
EREN MERT SÖZLERİ
Acun Ilıcalı, Trabzonspor'dan ayrılan Eren Mert'in Hull City'nin gündeminde olduğunu açıkladı.
"Eren Mert ile çalışmayı düşünüyoruz. Kendisi aklımızda hiç yoktu. Trabzonspor bizim dost kulübümüz ve açıkçası orada çalışıyordu, sonra basından öğrendim ayrıldığını. İleriki günlerde temas kurduk, Avrupa hayali olduğunu söyledi. Bir Türk gencinin Avrupa'da adını duyurmak istemesi, başarılı olmak istemesi çok güzel bir şey. Sıcak baktığımız bir isim diyebilirim."
"TÜRKİYE LİGİ CAZİP DEĞİL"
Türkiye'deki maaş seviyelerine de değinen Ilıcalı, Süper Lig ekiplerinin ekonomik olarak farklı bir noktaya geldiğini söyledi.
"Türkiye Ligi'nin yüzde 90'ına kapalıyız. Türkiye'de maaşlar çok yüksek. Dört büyüklerimiz maşallah şu an 5-6-7 milyon maaş seviyelerine çıktı. Bunlar Premier Lig için bile geçerli rakamlar değil. Premier Lig'de 6 milyon net alan oyuncu 25-30 gol atan futbolcudur. Türkiye şu an transfer açısından cazip durumda değil."
"TÜRKİYE ARTIK ALTERNATİF BİR PAZAR"
Türk futbolunun ekonomik yapısını da değerlendiren Ilıcalı, Süper Lig'in özellikle tecrübeli futbolcular için önemli bir alternatif haline geldiğini söyledi.
"Türkiye, Arabistan öncesi dünya haritasında önemli bir pozisyon aldı. 26 yaş üstü oyuncular için güzel bir alternatif olduk. Bütçelerimiz çok arttı, Allah daha çok artırsın."
"Premier Lig'deki fokusumuz 21-22-23 yaş grubu. Potansiyelli oyuncular bize gelmek istiyor. Bu grup Türkiye'ye değil Premier Lig'e gelmek istiyor. Belli bir yıl sonra daha çok kazanmak için Türkiye'ye gelmek istiyor. İçerideki ekonomi son 4-5 yılda tekrar büyüdü."
AMIR HADZIAHMETOVIC SÖZLERİ
Geçtiğimiz sezon Hull City forması giyen Amir Hadziahmetovic hakkında da konuşan Ilıcalı, Bosnalı futbolcuya övgüler yağdırdı.
"Amir Hadziahmetovic'in geçen sene çok faydası oldu. İşine aşık biri, Premier Lig'e çıkmamızda büyük rol oynadı. Transfer ekibi olarak Amir'in pozisyonu için Premier Lig tecrübesi olan ya da dünyada adından söz ettiren adaylarımız var. Amir mükemmel bir profesyonel."
"TÜRKİYE'DEKİ NEGATİF ORTAMDAN BIKTIM"
Türk futbolundaki atmosferi eleştiren Ilıcalı, Hull City'deki başarının temelinde doğru karakterleri bir araya getirmelerinin yattığını söyledi.
"Biz tamam 300 milyon euroya yakın para alacağız ama rakipler 1 milyar eurodan başlıyor. Geçen sezon herkes Hull City'nin küme düşeceğini söylüyordu. Düşecek dediler, Premier Lig'e çıktık. Bu sezon da aynı şeyi söylüyorlar."
"Başarımızın sırrı çok güçlü bir aile olmamız. Hull City'ye gittiğimden beri iyi bir aile olmayı istedim. Güzel insanlarla çalışıyoruz. Yeni oyuncu alırken hocamız ilk olarak karakterini soruyor. Soyunma odasında problem istemiyoruz."
"Türkiye'deki negatif ortamdan bıktım. Negatif, negatif, negatif... Buradan çıktım, havasız ortamdan çıkmış gibi oldum. Maalesef futbolumuz o durumda. O karamsar ortamın değişmesi inşallah mümkün olur."
"BİR BRIGHTON, BİR BRENTFORD OLMAK İSTİYORUZ"
Hull City'nin uzun vadeli hedeflerine de değinen Ilıcalı, Premier Lig'de kalıcı olmayı amaçladıklarını söyledi.
"Ben en yukarıyı hayal ederek başarılı olmadım. Tüm hayat hikayem merdivenleri tek tek çıkmak. Championship'te takım alırken hayalim ilk 10'a girmekti, sonra lige yükselmekti. Şimdi hayalim ligde kalmak, sonra ilk 10'da olmak, sonra Avrupa'ya gitmek."
"Leicester bunu daha önce yaptı ama o rüya şu an önümüzde değil. Bu sezon ligde kalırsak biz de bir Brighton, bir Brentford olabiliriz. Tüm odağımız bu."
FENERBAHÇE SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI
Toplantıda Fenerbahçe'deki locasının iptal edilmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Ilıcalı, bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.
"Fenerbahçe benim aşkım tabii ki. Bu toplantı tamamen Hull City için olmalı. Fenerbahçe ile ilgili kuracağım bir cümle manşetleri kaplar ve bu toplantı arka planda kalırsa ben çok üzülürüm. İleride inşallah bu konuda sohbet ederiz."
Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Dört yıl önce satın aldığım ve bir hayalle yola çıktığım Hull City'nin bugün karşınızda Premier Lig'e çıkmış başkanı olarak durmanın verdiği gururu size tarif edemem. Benim için çok büyük bir gurur ve mutluluk." dedi.
"16 OYUNCU ALACAĞIZ"
Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Ilıcalı, teknik direktörün istekleri doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.
"Transferde öncelikle teknik direktörümüzün felsefesi doğrultusunda gidiyoruz. Transfer için gece gündüz uğraşıyoruz. Ciddi bir analiz ve transfer ekibimiz var. Hocamızla yaptığımız görüşmelerin ardından istediği profilleri belirledik. Hayalimizdeki oyuncuların yüzde 80'ini getireceğiz. Rakam olarak şaşırtıcı olabilir ama 16 oyuncu getireceğiz. Başarabilirsek hayalimizdeki kadroyu kuracağız."
"ÇOK ENTERESAN BİR OYUNCU GETİRECEĞİZ"
Hull City'nin yıldız oyunculara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ilıcalı, transfer listesindeki sürpriz isim için de dikkat çeken ifadeler kullandı.
"İlk sene Philogene, ikinci sene Belloumi, sonraki sene McBurnie'yi istedim ve hepsi beklentileri karşıladı. Şimdi de kendime göre çok önemli bir yeteneğin peşindeyiz. Ülkesini söylemeyelim ama çok enteresan bir oyuncu getirmek istiyorum. Yakın zamanda sürpriz yapacağız. Hull City taraftarı güzel isimleri hak ediyor."
"NOBEL MENDY'İ İSTİYORUZ"
Transfer planlamalarına ilişkin konuşan Ilıcalı, kadroya farklı profillerde oyuncular katacaklarını ve öncelikli hedeflerinden birinin Nobel Mendy olduğunu açıkladı.
"16 oyuncunun takıma girmesi inanılmaz bir sayı. Takımımız bir mozaik olacak. Genç ve yüksek potansiyelli oyuncular, kendini kanıtlamış isimler, Premier Lig tecrübesi bulunan futbolcular ve bonservisi elinde olan kaliteli oyuncuları bir araya getireceğiz. Bunların hepsi de hocamızın oyun felsefesine uyacak.
Nobel Mendy'i getirmek istiyoruz. Çok çok büyük bir potansiyel. Bütün ekibimizin çok istediği önemli bir stoper. Kalecimiz 23 yaşında olacak. Araya da bir dünya yıldızı koyarak transferi tamamlamak istiyoruz."
3 TRANSFERİ AÇIKLADI
Transfer çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirten Ilıcalı, Konstantinos Tzolakis, Nobel Mendy ve Leon Bailey transferlerinde önemli gelişmeler yaşandığını açıkladı.
"Tzolakis bu akşam İstanbul'da olacak ve sözleşme imzalayacak. Nobel Mendy transferi 5-6 gün içinde bitecek. Kulübüyle aramız çok iyi. Hiçbir zaman oyuncuların aklını çelip kulübüyle aramızı bozmayız."
"Leon Bailey yakın zamanda sonuçlanacak."
"TÜRK OYUNCU AVRUPA'DAN"
Transfer listesinde Türk bir futbolcunun da bulunduğunu söyleyen Ilıcalı, bu oyuncunun Türkiye'de forma giymediğini açıkladı.
"Transfer listesindeki Türk oyuncu Türkiye'den değil, Avrupa'dan..."
EREN MERT SÖZLERİ
Acun Ilıcalı, Trabzonspor'dan ayrılan Eren Mert'in Hull City'nin gündeminde olduğunu açıkladı.
"Eren Mert ile çalışmayı düşünüyoruz. Kendisi aklımızda hiç yoktu. Trabzonspor bizim dost kulübümüz ve açıkçası orada çalışıyordu, sonra basından öğrendim ayrıldığını. İleriki günlerde temas kurduk, Avrupa hayali olduğunu söyledi. Bir Türk gencinin Avrupa'da adını duyurmak istemesi, başarılı olmak istemesi çok güzel bir şey. Sıcak baktığımız bir isim diyebilirim."
"TÜRKİYE LİGİ CAZİP DEĞİL"
Türkiye'deki maaş seviyelerine de değinen Ilıcalı, Süper Lig ekiplerinin ekonomik olarak farklı bir noktaya geldiğini söyledi.
"Türkiye Ligi'nin yüzde 90'ına kapalıyız. Türkiye'de maaşlar çok yüksek. Dört büyüklerimiz maşallah şu an 5-6-7 milyon maaş seviyelerine çıktı. Bunlar Premier Lig için bile geçerli rakamlar değil. Premier Lig'de 6 milyon net alan oyuncu 25-30 gol atan futbolcudur. Türkiye şu an transfer açısından cazip durumda değil."
"TÜRKİYE ARTIK ALTERNATİF BİR PAZAR"
Türk futbolunun ekonomik yapısını da değerlendiren Ilıcalı, Süper Lig'in özellikle tecrübeli futbolcular için önemli bir alternatif haline geldiğini söyledi.
"Türkiye, Arabistan öncesi dünya haritasında önemli bir pozisyon aldı. 26 yaş üstü oyuncular için güzel bir alternatif olduk. Bütçelerimiz çok arttı, Allah daha çok artırsın."
"Premier Lig'deki fokusumuz 21-22-23 yaş grubu. Potansiyelli oyuncular bize gelmek istiyor. Bu grup Türkiye'ye değil Premier Lig'e gelmek istiyor. Belli bir yıl sonra daha çok kazanmak için Türkiye'ye gelmek istiyor. İçerideki ekonomi son 4-5 yılda tekrar büyüdü."
AMIR HADZIAHMETOVIC SÖZLERİ
Geçtiğimiz sezon Hull City forması giyen Amir Hadziahmetovic hakkında da konuşan Ilıcalı, Bosnalı futbolcuya övgüler yağdırdı.
"Amir Hadziahmetovic'in geçen sene çok faydası oldu. İşine aşık biri, Premier Lig'e çıkmamızda büyük rol oynadı. Transfer ekibi olarak Amir'in pozisyonu için Premier Lig tecrübesi olan ya da dünyada adından söz ettiren adaylarımız var. Amir mükemmel bir profesyonel."
"TÜRKİYE'DEKİ NEGATİF ORTAMDAN BIKTIM"
Türk futbolundaki atmosferi eleştiren Ilıcalı, Hull City'deki başarının temelinde doğru karakterleri bir araya getirmelerinin yattığını söyledi.
"Biz tamam 300 milyon euroya yakın para alacağız ama rakipler 1 milyar eurodan başlıyor. Geçen sezon herkes Hull City'nin küme düşeceğini söylüyordu. Düşecek dediler, Premier Lig'e çıktık. Bu sezon da aynı şeyi söylüyorlar."
"Başarımızın sırrı çok güçlü bir aile olmamız. Hull City'ye gittiğimden beri iyi bir aile olmayı istedim. Güzel insanlarla çalışıyoruz. Yeni oyuncu alırken hocamız ilk olarak karakterini soruyor. Soyunma odasında problem istemiyoruz."
"Türkiye'deki negatif ortamdan bıktım. Negatif, negatif, negatif... Buradan çıktım, havasız ortamdan çıkmış gibi oldum. Maalesef futbolumuz o durumda. O karamsar ortamın değişmesi inşallah mümkün olur."
"BİR BRIGHTON, BİR BRENTFORD OLMAK İSTİYORUZ"
Hull City'nin uzun vadeli hedeflerine de değinen Ilıcalı, Premier Lig'de kalıcı olmayı amaçladıklarını söyledi.
"Ben en yukarıyı hayal ederek başarılı olmadım. Tüm hayat hikayem merdivenleri tek tek çıkmak. Championship'te takım alırken hayalim ilk 10'a girmekti, sonra lige yükselmekti. Şimdi hayalim ligde kalmak, sonra ilk 10'da olmak, sonra Avrupa'ya gitmek."
"Leicester bunu daha önce yaptı ama o rüya şu an önümüzde değil. Bu sezon ligde kalırsak biz de bir Brighton, bir Brentford olabiliriz. Tüm odağımız bu."
FENERBAHÇE SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI
Toplantıda Fenerbahçe'deki locasının iptal edilmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Ilıcalı, bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.
"Fenerbahçe benim aşkım tabii ki. Bu toplantı tamamen Hull City için olmalı. Fenerbahçe ile ilgili kuracağım bir cümle manşetleri kaplar ve bu toplantı arka planda kalırsa ben çok üzülürüm. İleride inşallah bu konuda sohbet ederiz."