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Üç büyüklere atletizm şoku!

TFF eski Milli Takımlar Sorumlusu Selim Koray, yeni kurallar ve yüksek yaş ortalamasının Türk takımlarını Avrupa'da zorlayacağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 15:56
Haber: Sporx.com
Üç büyüklere atletizm şoku!
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TFF eski Milli Takımlar Sorumlusu Selim Koray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Türk Milli Takımlarının Avrupa'daki işlerinin bundan sonra daha da zorlaşacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Koray'a göre bunun en önemli nedenlerinden biri, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının yaş ortalamasının rakiplerinin önemli bir bölümünden daha yüksek olması. Oyunun hızını artırmayı hedefleyen yeni kurallar ise bu dezavantajı daha da belirgin hale getirecek.

Artık taç atışlarının 5 saniye içinde kullanılması, kaleci degajlarının 5 saniyeyle sınırlandırılması, oyuncu değişikliklerinin yaklaşık 10 saniyede tamamlanmasının beklenmesi ve kendini yere bırakarak oyunu geciktiren oyunculara takımını 1 dakika 10 kişi bırakacak cezaların uygulanması, maçların temposunu ciddi şekilde yükseltecek.

Bu değişiklikler sadece kuralları değil, oyuncu profilini de değiştirecek. Daha genç, daha dinamik ve yüksek şiddette koşu sayısını uzun süre koruyabilen takımlar avantaj kazanırken, yaş ortalaması yüksek kadroların bu tempoya uyum sağlaması çok daha zor olacak.

Kısacası, Avrupa'da artık rakiplerimiz sadece daha kaliteli değil; aynı zamanda çok daha hızlı oynayan ve bu yüksek tempoyu 90 dakikaya yayabilen rakipler olacak. Türk futbolunun hem kulüp hem de milli takım düzeyinde bu yeni gerçekliğe göre kadro planlamasını ve oyun anlayışını yeniden şekillendirmesi gerekecek.

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