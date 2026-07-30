Osimhen için Manchester United ısrarı

Galatasaray'ın geçen sezon Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, transfer gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nijeryalı yıldız için Manchester United iddiaları bu kez daha güçlü şekilde gündeme geldi. Üst düzey bir golcü transfer etmek isteyen İngiliz ekibinin, Osimhen konusunda ısrarını artırdığı belirtildi.
İngiliz basınında TeamTalk'ın duyurduğu gelişmenin ardından İspanyol ve Nijerya medyası da transfer ihtimalini mercek altına aldı. Osimhen'in Premier Lig'de forma giyme isteğine dikkat çekilirken, Manchester United'ın bu transferde işinin kolay olmayacağı vurgulandı.
ONU TRANSFER ETMEK KOLAY DEĞİL
İspanyol basınından Fichajes, Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'in "iddialı projesi" doğrultusunda kulübün transfer çalışmalarına hız verdiğini yazdı.
Haberde, Kırmızı Şeytanlar'ın transfer piyasasında ön planda olmak istediği ve Victor Osimhen'e olan ilgisinin gizli olmadığı ifade edildi. Ancak Galatasaray'ın yıldız golcüsünü kadrosuna katmanın kolay olmayacağı da belirtildi.
TeamTalk ise Osimhen'in kariyerinde en üst seviyede mücadele etmek istediğini ve Premier Lig'e transferi öncelikleri arasında gördüğünü aktardı.
Manchester United ile oyuncu arasında yoğun bir yakınlaşma yaşandığı öne sürülürken, İngiliz kulübünün yapacağı hamlenin merakla beklendiği kaydedildi.
30 SKOR KATKISI İÇİN OSIMHEN
İngiliz basınından CaughtOffside da Manchester United'ın hücum hattına dünya çapında, sezon boyunca 30 gol katkısına ulaşabilecek bir oyuncu aradığını ve bu profil için Victor Osimhen'in öne çıktığını yazdı.
Nijeryalı futbolcunun kendisini üst seviyede kanıtlamış önemli bir golcü olduğu belirtilirken, Premier Lig'de başarılı olacak kaliteye sahip olduğuna dair herhangi bir şüphe bulunmadığı ifade edildi.
Haberde, Benjamin Sesko'nun takım içindeki rolünün önemli olduğu ancak Slovenyalı oyuncunun İngiliz futboluna uyum sürecini sürdürdüğü hatırlatıldı.
Manchester United'ın hücumdaki skor yükünü Sesko ile paylaşabilecek bir yıldız aradığı ve Victor Osimhen'in bu rol için ideal isimlerden biri olarak görüldüğü aktarıldı.
İngiliz basınında TeamTalk'ın duyurduğu gelişmenin ardından İspanyol ve Nijerya medyası da transfer ihtimalini mercek altına aldı. Osimhen'in Premier Lig'de forma giyme isteğine dikkat çekilirken, Manchester United'ın bu transferde işinin kolay olmayacağı vurgulandı.
ONU TRANSFER ETMEK KOLAY DEĞİL
İspanyol basınından Fichajes, Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'in "iddialı projesi" doğrultusunda kulübün transfer çalışmalarına hız verdiğini yazdı.
Haberde, Kırmızı Şeytanlar'ın transfer piyasasında ön planda olmak istediği ve Victor Osimhen'e olan ilgisinin gizli olmadığı ifade edildi. Ancak Galatasaray'ın yıldız golcüsünü kadrosuna katmanın kolay olmayacağı da belirtildi.
TeamTalk ise Osimhen'in kariyerinde en üst seviyede mücadele etmek istediğini ve Premier Lig'e transferi öncelikleri arasında gördüğünü aktardı.
Manchester United ile oyuncu arasında yoğun bir yakınlaşma yaşandığı öne sürülürken, İngiliz kulübünün yapacağı hamlenin merakla beklendiği kaydedildi.
30 SKOR KATKISI İÇİN OSIMHEN
İngiliz basınından CaughtOffside da Manchester United'ın hücum hattına dünya çapında, sezon boyunca 30 gol katkısına ulaşabilecek bir oyuncu aradığını ve bu profil için Victor Osimhen'in öne çıktığını yazdı.
Nijeryalı futbolcunun kendisini üst seviyede kanıtlamış önemli bir golcü olduğu belirtilirken, Premier Lig'de başarılı olacak kaliteye sahip olduğuna dair herhangi bir şüphe bulunmadığı ifade edildi.
Haberde, Benjamin Sesko'nun takım içindeki rolünün önemli olduğu ancak Slovenyalı oyuncunun İngiliz futboluna uyum sürecini sürdürdüğü hatırlatıldı.
Manchester United'ın hücumdaki skor yükünü Sesko ile paylaşabilecek bir yıldız aradığı ve Victor Osimhen'in bu rol için ideal isimlerden biri olarak görüldüğü aktarıldı.