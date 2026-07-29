29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
1-1
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4-0
29 Temmuz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Dersler çıkarmalıyız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 23:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Dersler çıkarmalıyız'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi eleyerek turu geçmelerinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Sarı-lacivertli teknik adam, takımın eksik yönlerini geliştireceklerini belirtirken, Semedo ve Talisca'nın sağlık durumuyla ilgili de konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "DERSLER ÇIKARMALIYIZ"

"Maça gerçekten iyi hazırlandık. Rakibimiz de iyi hazırlanmış. İlk devre pek iyi oynayamadık. Neleri doğru yaptık, neleri eksik yaptık, ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Pozisyonlar bulduk, gol de yapabilirdik. Avrupa'da bu tip maçlar kolay değildir. Rakibimiz de iyi takım, taraftarlarıyla birlikte maçı iyi bırakmadılar. Onları da tebrik ediyorum. İyi bir mücadele oldu. Turu geçmesini bildik. Dersler çıkarmalıyız. Geliştireceğimiz yönler üzerinde çalışmalarımız devam edecek."

"GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık ders çıkaracağız. Hepsini gördük. İlk yarının sonunda Kerem'in pozisyonu gol olsa maç kopacak. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarı 3-4 tane pozisyon var. Turu geçtiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsi ellerinden geleni yaptı. Bu tip maçları oynamak kolay değildir. Biz gelişmeye devam edeceğiz. Önümüze bakacağız."

SEMEDO VE TALISCA AÇIKLAMASI

"Semedo ve Talisca'nın durumuyla ilgili bilgimiz yok. İçeride buz tedavisi oluyorlar. Sağlık ekibimizin raporuna göre durumları belli olur."

"TARAFTARLARIMIZ BİZE GÜVENSİN"

"Sonuçta bu akşam turu geçen taraf olduk. Daha iyi olacağız. Daha iyi çalışacağız. Bütün taraftarlarımız bize güvensin, bize inansın. Biz yolumuza devam ediyoruz."

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