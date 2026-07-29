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Vincenzo Italiano: "İşimizi zorlaştıracaklar"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Midtjylland ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 20:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Vincenzo Italiano: 'İşimizi zorlaştıracaklar'
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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. Siyah-beyazlıların ilk karşılaşmayı sahasında 1-0 kazanmasının ardından teknik direktör Vincenzo Italiano, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"TURU GEÇMEK İSTİYORUZ" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk maçta iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Vincenzo Italiano, rövanşın çok daha zorlu geçeceğini ifade etti.

"Yarın bizim için çok önemli bir gün. Geçen hafta yaptıklarımızı tekrarlamalıyız, değerli bir oyun oynadık. Elimizde küçük bir avantaj var. Şimdi deplasmanda işimiz zor. Evinde iyi oynayan bir takım onlar. Biz de şansımızı denemek, elimizden geleni yapmak, turu geçmek istiyoruz. Yarın umarım biz başarılı taraf oluruz."

"AKILLI OYNAMALIYIZ"

İlk maçtaki istatistiklerin tek başına belirleyici olmadığını söyleyen İtalyan teknik adam, Midtjylland'ın rövanşta daha agresif bir oyun sergileyeceğini dile getirdi.

"İstatistikler çok güzel, çok önemli ama biz maçı 70-75 dakika 11'e 10 oynadık. Farklı bir maç oldu. Yarın bambaşka bir maç olacak. Rakip 1-0 geride, yarın daha agresif ve atak olacak. Şu anda avantajımız var. Akıllı olmalıyız. Savunmada daha dikkatli olmalıyız. Kale önünde de daha bitirici olmalıyız. İlk maçta çok iyi şansları kullanamadık. Soğukkanlılığımız yoktu. Pozisyonlar üretip gol atmak istiyoruz."

"ROTASYON ABARTILIYOR"

Rotasyon tercihleriyle ilgili de konuşan Italiano, yoğun fikstür nedeniyle kadro değişikliklerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

"Farklı ilk 11'ler kullanmam abartılıyor. Son yıllarda hep üç kupada mücadele ettim; Avrupa, lig ve kupa. O yüzden rotasyon yapmak zorundaydım. Daha taze oyuncuları kullandım. Amaçlarımdan biri, oynamayanları gruba daha çok dahil etmek isterim. Geçen hafta oynayanlardan büyük bölümü sahada olacak. Yarın sabah son kararımı vereceğim. Bu kararımın ardından, geçen hafta sahada iyi işler çıkaran arkadaşlar tekrar şans bulacak. Umarım bizim için pozitif bir maç olur."

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