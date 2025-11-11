KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu yapılacak? 2025-2026 KYK burs ödeme tarihleri

2025-2026 KYK burs ödeme takvimi, burs almaya hak kazanan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merakla sorgulanıyor. İlk kez burs almaya hak kazanan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başladığı ekim ayından itibaren burs ödemelerini toplu bir şekilde alacak. Gözler ise Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanması beklenen 2025-2026 burs ödemeleri takvimine çevrildi. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs ödemelerine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak."

Buna göre; İlk kez burs almaya hak kazanan ve taahhütname onayını yapan öğrenciler aralık ayının 6. ve 10. günlerinde burslarını alabilecek.

Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına 6 Aralık-10 Aralık tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

KYK burs ödemeleri için hak sahibi olan öğrencilerin 9 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onaylarını yapmaları gerekiyor.