1 Ocak yılbaşı resmi tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, "2 Ocak bugün sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri hizmet veriyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve polikliniklerin, haftanın son iş günü olan cuma günü çalışıp çalışmadığı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. "Bugün sağlık ocağı randevum var mı, tahlil sonuçlarımı gösterebilir miyim?" diyenler için Sağlık Bakanlığı mesai takvimi detayları netleşti. İşte 2 Ocak 2026 Cuma günü sağlık ocaklarının çalışma düzeni...

2 Ocak Cuma sabahı aile hekimine gitmek isteyen vatandaşlar "Bugün hastaneler ve sağlık ocakları yarım gün mü, 2 Ocak idari izin kapsamında mı?" sorularını gündeme taşıdı. Yılbaşı tatilinin hemen ardından sağlık hizmetlerinin normale dönüp dönmediği, özellikle kronik hastalık takibi ve rutin kontrolleri olan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. 1 Ocak Perşembe günü uygulanan resmi tatilin ardından, sağlık kurumlarının bugünkü çalışma planı belli oldu. İşte 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm sağlık kuruluşlarının mesai saatleri...

Evet, 2 Ocak 2026 Cuma günü sağlık ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri) açıktır. 1 Ocak yılbaşı tatili dün itibarıyla sona ermiş olup, bugün herhangi bir idari izin veya resmi tatil söz konusu değildir. Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezleri normal çalışma düzenine dönmüştür.

Sağlık ocakları, bugün standart mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir:

Açılış Saati: 08:00

Öğle Arası: 12:30 - 13:30 (Bölgesel olarak 12:00-13:00 arası değişebilir)

Kapanış Saati: 17:00 Vatandaşlar MHRS üzerinden randevu alarak veya bağlı bulundukları aile hekimine giderek muayene ve diğer sağlık işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Hastanelerin poliklinik servisleri de bugün normal mesai düzeninde açıktır. Dün sadece acil servisler üzerinden verilen hizmetler, bugün itibarıyla tüm branşlarda randevulu ve randevusuz hastalara sunulmaktadır. Hastanelerin acil servisleri ise her zaman olduğu gibi 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.