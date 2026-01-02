Fenerbahçe istediği Kim Min-jae, transfer kararını verdi!

Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-jae'nin geleceğiyle ilgili kararını verdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok kulübünün de Güney Koreli futbolcuyla ilgilendiği, ancak oyuncunun Alman ekibinde kalmayı tercih ettiği belirtildi.
Sky DE'nin haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe dahil birçok kulübün ilgisine rağmen Bayern Münih'te kalmayı planlıyor.
50 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Fenerbahçe'den 2022 yazında ayrılarak Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae, bir yılın ardından 50 milyon euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.
BU SEZON KIM MIN-JAE
2025/26 sezonunda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Güney Koreli stoper, toplam 790 dakika süre alarak 1 asistlik performans gösterdi.
