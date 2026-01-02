01 Ocak
C.Palace-Fulham
1-1
01 Ocak
QPR-Norwich City
1-2
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
3-1
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
5-0
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
1-1
01 Ocak
Hull City-Stoke City
0-1
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
2-1
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
3-0
01 Ocak
Southampton-Millwall
0-0
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
0-0
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
1-0
01 Ocak
Watford-Birmingham City
3-0
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
1-0
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
0-0
01 Ocak
Brentford-Tottenham
0-0
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Fenerbahçe istediği Kim Min-jae, transfer kararını verdi!

Kim Min-jae'nin Fenerbahçe dahil birçok kulüpten ilgi görmesine rağmen Bayern Münih'te kalmaya kararlı olduğu öne sürüldü.

calendar 02 Ocak 2026 00:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe istediği Kim Min-jae, transfer kararını verdi!
Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-jae'nin geleceğiyle ilgili kararını verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok kulübünün de Güney Koreli futbolcuyla ilgilendiği, ancak oyuncunun Alman ekibinde kalmayı tercih ettiği belirtildi.

Sky DE'nin haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe dahil birçok kulübün ilgisine rağmen Bayern Münih'te kalmayı planlıyor.


50 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe'den 2022 yazında ayrılarak Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae, bir yılın ardından 50 milyon euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

BU SEZON KIM MIN-JAE

2025/26 sezonunda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Güney Koreli stoper, toplam 790 dakika süre alarak 1 asistlik performans gösterdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
