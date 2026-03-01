01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
2-051'
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
0-048'
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
2-3
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
0-0
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
1-043'
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
1-1
01 Mart
Austria Wien-LASK
2-2
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
0-0
01 Mart
Grazer AK-Ried
2-1
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
2-2
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
1-0
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
3-0
01 Mart
Tondela-Santa Clara
2-2
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
0-014'
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
02 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
14:00
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
1-0
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
2-0
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
2-0
01 Mart
Elche-Espanyol
2-2
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
0-053'
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
4-0
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
2-085'
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-1
01 Mart
M. United-C.Palace
2-1
01 Mart
Arsenal-Chelsea
2-185'
01 Mart
Valencia-Osasuna
1-0
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
3-2
01 Mart
Real Betis-Sevilla
2-042'
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
2-1
01 Mart
Torino-Lazio
2-057'
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0
01 Mart
Lille-Nantes
1-0
01 Mart
Lorient-Auxerre
2-2
01 Mart
Metz-Brest
0-1
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Levent Şahin'den Fatih Terim sözleri

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Levent Şahin, ligde Kayserispor ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

calendar 01 Mart 2026 19:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Levent Şahin'den Fatih Terim sözleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Levent Şahin, karşılaşmada istatistik üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ancak sonuca yansıtamadıklarını söyledi.

Eryaman Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, maçı iki devre halinde değerlendirdi.

İlk yarıda hafta içi yaptıkları çalışmaları sahaya yansıttıklarını dile getiren Şahin, bireysel hatalar ve top kayıpları sonucunda pozisyon verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel hatalar, özellikle geçişlerde 3. bölgede sonuçlandırmalarda olumsuz anlamda büyük etken oldu. Çıkışlardaki pas hataları oyunumuzu net bir şekilde etkiledi. İstatistiklere baktığımızda her şey bizden yana ama futbolda şöyle bir gerçek var, eğer top kaleye girmiyorsa bunların hiçbir önemi yok. İki takımın da bulunduğu durum belli, iki takımın da puana ihtiyacı var. Üç puanı daha çok isteyen taraf bizdik. Ama bu tür maçlarda oyuncular da kendi mantıklarını kullanıp saha içerisinde kazanamıyorsam kaybetmeyeyim düşüncesi içerisinde oynadı. Oyuncularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum. Sonuçta ne olursa olsun içeride oynanan bir oyun, mücadele gücü yüksek bir görüntü sergilediler. Kaybedilen 2 puan ama sonuca baktığınız zaman belki bu 1 puan bizim için çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum."

İkinci yarıda pas hatalarını azaltmak adına oyuncu değişikliklerine gittiğini aktaran Şahin, "Aslında geçiş oyunlarında ve 3. bölgeye çoğalmada doğru yerleşim ve doğru pozisyonları aldık. Özellikle 2. bölgeden 3. bölgeye geçişlerde bu alanda çok fazla boşluk bulacağımızı hesap etmiştik ki bulduk. Bu aşamada bence bizi etkileyen bireysel pas hatalarıydı. İkinci devre için bunu biraz azaltabilir miyiz diye düşündüm, o yüzden değişiklikleri böyle yaptım. Rakip de daha çok savunma yaparak bence oyunu düşündü, kontrataklarla golü bulmaya çalıştılar ki verilmeyen bir golleri var. Bizim de oralarda risk almamız gerekiyordu." diye konuştu.

- "Niang listede değil"

Şahin, Mbaye Niang'ın durumuna ilişkin gelen soruya, "Tamamen benim tasarrufumda gerçekleşen bir olay. Büyük yarışlar içerisinde küçük kaprisler çok önemli değildir. Hala bizim oyuncumuz, hala bizimle birlikte, bizim kontrolümüzde antrenmanlarda yer alıyor. Performans olarak kendini iyi hissettiğinde tekrar bizimle beraber olabilir ama şu anki durumda Niang listede değil." yanıtını verdi.

- "Fatih Terim benim ustam"

Uzun yıllar birlikte çalıştığı Fatih Terim ile hala diyalog halinde olduğunu söyleyen Şahin, efsane teknik direktörü "usta" olarak tanımlayarak şunları kaydetti:

"Fatih Terim benim ustam. Buralarda olmamı, bu arenalarda görev almamı sağlayan ustam. Sürekli irtibat halinde olan bir ikiliyiz çünkü 13 sene birlikte çalıştım. Her zaman olumlu düşünceleri ve desteklerini hissettiğim, benim için hayatımda çok ayrı yeri olan ustam. Buradaki teknik direktörlük sürecim başladı. Çoğu tecrübeleri sevgili hocamla birlikte yaptım, gerek Avrupa Şampiyonası olsun gerek Şampiyonlar Ligi. Bunlar paha biçilemez. Umarım bütün bilgimi, tecrübemi benim için çok kıymetli olan, benim buralara gelmemi sağlayan Gençlerbirliği Spor Kulübü için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu oyuna sabırlı davrandıkları ve gerçekten desteklerini 90 dakika boyunca verdikleri için de taraftarlara parantez açıp teşekkür ediyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 8 1 52 23 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 7 5 12 24 36 26
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.