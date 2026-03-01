01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
20:00
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
20:00
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
1-234'
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
0-077'
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
20:30
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
0-034'
01 Mart
Austria Wien-LASK
0-134'
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
0-034'
01 Mart
Grazer AK-Ried
2-034'
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
1-034'
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
1-046'
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
0-047'
01 Mart
Tondela-Santa Clara
1-1DA
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
21:00
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
02 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
14:00
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
1-034'
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
2-0
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
2-0DA
01 Mart
Elche-Espanyol
2-2
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
20:00
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
4-0
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
0-07'
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-1
01 Mart
M. United-C.Palace
2-1
01 Mart
Arsenal-Chelsea
0-06'
01 Mart
Valencia-Osasuna
0-059'
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
3-2
01 Mart
Real Betis-Sevilla
20:30
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
2-1
01 Mart
Torino-Lazio
20:00
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0
01 Mart
Lille-Nantes
0-019'
01 Mart
Lorient-Auxerre
1-121'
01 Mart
Metz-Brest
0-021'
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Kayserispor'dan hakem tepkisi!

Kayserispor, Gençlerbirliği maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

01 Mart 2026 18:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kayserispor'dan hakem tepkisi!






Süper Lig'de Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Kayserispor, bu maçın ardından bir açıklama yaptı.

Kayserispor, bu maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk ve VAR ekibi tarafından verilen, hiçbir futbol aklıyla izah edilemeyecek ofsayt kararı; maçın kaderini doğrudan değiştirmiş, kulübümüzün hanesine yazılması gereken 3 puanı gasp etmiştir." denildi.

Kayserispor'un açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Kayserispor olarak, Gençlerbirliği karşısında sahada alın terimizle kazandığımız mücadelenin hakem kararlarıyla gölgelenmesini asla kabul etmiyoruz.

Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk ve VAR ekibi tarafından verilen, hiçbir futbol aklıyla izah edilemeyecek ofsayt kararı; maçın kaderini doğrudan değiştirmiş, kulübümüzün hanesine yazılması gereken 3 puanı gasp etmiştir.

Bu karar bir "yorum farkı" değil, açık ve net bir hak kaybıdır. VAR sistemi hataları azaltmak için vardır; hatayı büyütmek için değil. Tüm Türkiye'nin izlediği bir pozisyonda, bu denli bariz bir yanlışın nasıl verildiği ve VAR müdahalesinin neden doğru şekilde yapılmadığı kamuoyuna açıklanmalıdır.

Kayserispor sahada mücadele ederken masa başında puan kaybetmeye razı olmayacaktır.

Bu doğrultuda:
-Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurumuzu yapacağımızı,
-VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettiğimizi,
-Hakem performansının en üst düzeyde incelenmesini istediğimizi açıkça ilan ediyoruz.

Türk futbolunda adalet herkes için gereklidir. Bugün Kayserispor'a yapılan haksızlık, yarın başka bir kulübün başına gelebilir.

Camia olarak hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
