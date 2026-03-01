Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına hız verdi. Özellikle genç ve potansiyelli oyunculara yönelen sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin, Belçika temsilcisi Genk forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Haroun'u takibe aldı.
PERFORMANSI
Bu sezon Genk U23 ile 17 maça çıkan Kenan Haroun, 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'den genç orta saha hamlesi: Kenan Haroun
Yaz transfer dönemi için yıldız potansiyeli taşıyan genç isimlere yönelen Fenerbahçe, Genk'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Haroun'u gündemine aldı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına hız verdi. Özellikle genç ve potansiyelli oyunculara yönelen sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Fenerbahçe
