Fenerbahçe'den genç orta saha hamlesi: Kenan Haroun

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına hız verdi. Özellikle genç ve potansiyelli oyunculara yönelen sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.



Fenerbahçe'nin, Belçika temsilcisi Genk forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Haroun'u takibe aldı.



PERFORMANSI



Bu sezon Genk U23 ile 17 maça çıkan Kenan Haroun, 1 asistlik performans sergiledi.













