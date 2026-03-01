28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
3-1
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
0-1
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
1-3
28 Şubat
Le Havre-PSG
0-1
28 Şubat
AS Monaco-Angers
2-0
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-0
28 Şubat
Inter-Genoa
2-0
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
1-2
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
0-1
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
0-1
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
2-3
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
2-2
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-0
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
2-3

Arda Turan, Göztepe camiasına teşekkür etti!

Arda Turan sosyal medya hesabı üzerinden Göztepe yönetimine ve taraftarına teşekkür etti.

calendar 01 Mart 2026 00:18
Haber: AA
Arda Turan, Göztepe camiasına teşekkür etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, kendilerini İzmir'e davet eden Göztepe camiasına teşekkür etti.

Arda Turan, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Dünkü açıklamam sonrasında tüm misafirperverlikleriyle bizi İzmir'e davet eden, orada da bir evimiz olduğunu hissettiren Göztepe Onursal Başkanı Sayın Mehmet Sepil, Kerem Ertan ve Talat Papatya'ya; hem sosyal medyada hem stadyumda verdikleri destek için Göztepe taraftarına çok teşekkür ederim. Bana ve takımıma verdiğiniz bu desteği ömrümüz boyunca unutmayacağız. Sizin sözlerinizle 'Bizim evimiz, sizin eviniz' ama bilin isterim ki bundan sonra 'Bizim evimiz, sizin de eviniz." ifadelerini kullandı.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini açıklayan Arda Turan ve ekibini, İzmir'de ağırlamak istediklerini dile getirmişti. Göztepeli taraftarlar ise Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ikas Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada "Bizim evimiz sizin evinizdir" yazılı pankart açarak Arda Turan ve takımını İzmir'e davet etmişti.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.