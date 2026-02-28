İmaj Altyapı Vanspor FK'yi deplasmanda mağlup eden Trendyol 1. Lig'in lideri Erzurumspor FK, kentte coşkuyla karşılandı.



Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK'yi deplasmanda 3-0 yenen Erzurumspor FK için Horasan ilçesinde karşılama programı düzenlendi.



Dörtyol Meydanı'nda toplanan taraftarlar, takım otobüsünün alana girmesiyle ellerindeki bayrak ve atkılarla tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular da bu sırada taraftarı selamladı.



Etkinlikte havai fişek gösterisi de yapıldı.



Bazı vatandaşlar, otobüse konvoyla eşlik etti.



