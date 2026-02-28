28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
3-1
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
0-1
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
1-3
28 Şubat
Le Havre-PSG
0-027'
28 Şubat
AS Monaco-Angers
2-0
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-0
28 Şubat
Inter-Genoa
1-045'
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
1-2
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
0-032'
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
0-1
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
2-3
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
2-2
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-0
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
1-131'

Dortmund başlattı, Bayern Münih bitirdi!

Bayern Münih derbide Borussia Dortmund'u deplasmanda yıktı ve ezeli rakibi ile puan farkını 11'e çıkardı.

Almanya Ligi'nde 24. hafta maçında 'Der Klassiker'de Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Derbi karşılaşmasında önce Dortmund önde geçti ama skoru koruyamadı. Sonra Bayern Münih üstünlük sağladı ama onlar da skoru tutamadı. Mücadele beraberlikle bitecek diye düşünürken, Bayern Münih bir gol daha buldu ve maçı 3-2 kazandı. 

NEFES KESEN DÜELLO!

Borussia Dortmund'un ilk golünü 26. dakikada Nico Schlotterbeck kaydetti.

Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane, 54 ve 70. (penaltı) dakikalarda attığı gollerle deplasmanda 2-1'lik üstünlük getirdi. 

Ev sahibi Borussia Dortmund, 83. dakikada Daniel Svensson ile durumu 2-2 yaptı.

Konuk ekip Bayern Münih'te 87. dakikada fileleri havalandıran Joshua Kimmich, galibiyeti getiren isim oldu.

BAYERN MÜNİH ŞAMPİYONLUĞA YAKIN...

Bu galibiyetin ardından lider Bayern Münih puanını 63'e yükseltti. İkinci sıradaki Dortmund 52 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde Borussia Dortmund gelecek hafta Köln'e konuk olacak. Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

