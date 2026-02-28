Emmanuel Agbadou'dan Beşiktaş'ta ilk

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Kocaelispor karşısında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Mücadelenin ikinci yarısında Cerny'nin kullandığı kornerde arka direkte kafayla topu ağlara gönderen Agbadou, takımını 1-0 öne geçiren golün altına imzasını attı.
Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, 4 maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.
