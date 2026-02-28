28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
3-181'
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
0-023'
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
2-040'
28 Şubat
Newcastle-Everton
1-240'
28 Şubat
Burnley-Brentford
0-340'
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
0-050'
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-149'
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
0-050'
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
0-048'
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Hull City, Matty Crooks ile üç puanı aldı!

İngiltere Championship'in 35. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, deplasmanda Portsmouth'u 1-0 mağlup etti.

28 Şubat 2026 17:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City, Matty Crooks ile üç puanı aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Championship'in 35. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Portsmouth'a konuk oldu.

Fratton Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City, 1-0'lık skorla kazandı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikada Matty Crooks kaydetti.

Bu sonucun ardından Hull City, lider Coventry ile puan farkını 3'e indirerek puanını 60'a yükseltti. Portsmouth ise 39 puanda kaldı.

Championship'in bir sonraki maçında Hull City, Ipswich Town deplasmanına gidecek. Portsmouth, Blackburn'e konuk olacak.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
