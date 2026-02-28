Fenerbahçe, Senesi için yeniden devrede

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde savunma bölgesini güçlendirmek istiyor.
FENERBAHÇE YENİDEN DEVREDE
Listedeki ilk isim daha önce de sık sık gündeme gelen ve sözleşmesi bitecek olan Marcos Senesi.
SÖZLEŞME TEKLİFİNE RET
Senesi, Bournemouth'u yeni kontrat için yaptığı 4 teklifi de geri çevirdi.
Arjantinli savunmacı, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte boşa çıkma kararı aldı.
JUVENTUS DA DEVREDE
Fenerbahçe, ara transfer döneminde de 28 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunmuştu. Senesi, Bournemouth'taki performansıyla Premier Lig'de adından söz ettirdi ve önemli takımları peşine taktı. Marcos Senesi için son olarak Juventus da gündeme gelmişti.
Bournemouth forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Senesi, savunma performansının yanı sıra 4 asist de yaptı.
