Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta maçında Galatasaray Daikin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 28 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.
Sarı kırmızılılar, Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun 23. haftasında ağırladığı Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş ise ligin 23. haftasında karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
Voleybolda derbi zamanı: Beşiktaş - Galatasaray
Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta maçında Galatasaray Daikin ile Beşiktaş karşılaşacak.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta maçında Galatasaray Daikin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Juventus, bu kez transferde Galatasaray'a rakip!
-
9
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza sürpriz soru! "Kontratın ne durumda?"
-
8
Wolverhampton'dan Aston Villa'ya soğuk duş!
-
7
Kocaelispor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
-
6
12 Dev Adam'dan Sırbistan'da harika zafer!
-
5
Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde maç takvimi belli oldu
-
4
Oulai'den transfer ve Kante cevabı!
-
3
Arne Slot'tan Galatasaray için açıklama
-
2
Galatasaray - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
-
1
Mesut Özil: "Fenerbahçe'de oynamak istemezdim"
- 11:29 İtalyan kulüplerinin dikkat çeken Şampiyonlar Ligi karnesi
- 11:15 İngilizler İsmail Yüksek'i takibe aldı!
- 11:12 Fenerbahçe'de büyük tehlike!
- 11:04 Fenerbahçe'ye Dorgeles Nene'den kötü haber!
- 10:57 Fenerbahçe, Senesi için yeniden devrede
- 10:54 Duran ilk maçında eleştirilerin hedefi oldu
- 10:37 Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ın kasasını doldurdu!
- 10:28 Okan Buruk'tan mecburi rotasyon
- 10:23 NBA'de gecenin sonuçları
- 10:22 Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan teklif kapıda
- 10:14 Samsunspor'da Gaziantep öncesi 4 eksik
- 09:55 Tedesco umutları tekrardan körükledi!
- 09:52 Victor Osimhen yerine Mauro Icardi
- 09:47 Voleybolda derbi zamanı: Beşiktaş - Galatasaray
- 09:42 Serdal Adalı'dan transfer müjdesi!
- 09:29 Galatasaray - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
- 09:28 Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza sürpriz soru! "Kontratın ne durumda?"
- 09:27 Efeler Liginde 22. hafta heyecanı!
- 09:24 Galatasaray için Liverpool yorumu!
- 09:17 Zeynep Sönmez çeyrek finalde veda etti
- 01:29 Wolverhampton'dan Aston Villa'ya soğuk duş!
- 01:10 Kocaelispor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
- 00:58 Lens liderlik için büyük fırsatı tepti!
- 00:40 Alimpijevic'ten Tarık Biberoviç'e övgü!
- 00:36 Ergin Ataman: "Tarihi bir galibiyete imza attık"
- 00:17 Tarık Biberoviç: "Kritik toplarda herkes bana güvendi"
- 00:16 Cedi Osman: "Rövanş daha zor olacak"
- 23:57 Al Ittihad 2 maç aradan sonra kazandı
- 23:56 İlhan Palut: "Düşme hattından kurtulmak için vakit daralıyor"
- 23:40 Nuri Şahin: "İnşallah sonuna kadar giderler"
- 23:28 Stanojevic: "Duran toplar canımızı çok acıttı"
- 23:10 Fenerbahçeli taraftarlardan Avrupa dönüşü coşkulu destek
- 23:07 12 Dev Adam'dan Sırbistan'da harika zafer!
- 22:55 Oulai'den transfer ve Kante cevabı!
- 22:51 Ozan Tufan: "Mevki seçmiyorum, sağ bek de oynarım!"
- 22:39 Onuachu: ''Maça biraz yavaş başladık''
- 22:27 Nwaiwu: "Goller beni mutlu ediyor"
- 22:03 Iğdır FK, İstanbul'dan mutlu ayrıldı
- 21:57 Başakşehir, Konyaspor'u Selke ile yıktı!
- 21:54 Trabzonspor, üç golle üç puanı aldı
- 21:40 Arda Turan, sürpriz Türkiye planını açıkladı!
- 20:45 Millilerimiz, Buz Hokeyinde liderliğe yükseldi
- 20:17 Beşiktaş BOA, Çanakkale engelini aştı
- 20:01 Fenerbahçe Medicana, sahasında set vermeden kazandı
- 19:52 Mesut Özil: "Fenerbahçe'de oynamak istemezdim"
- 19:07 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 11'ler
- 19:02 Giresunspor hentbolda Ankara engelini aştı
- 19:01 Derya Yannier: "EuroLeague'in yaptığı çağ dışı bir yöntem"
- 18:53 Emlak Konut, Ormanspor karşısında farka koştu!
- 18:29 Suat Çakır: "Bu noktaya tesadüfen gelmedik"
- 18:28 Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde maç takvimi belli oldu
- 18:25 Shakhtar 3 puanı son nefeste aldı
- 18:25 Galatasaray'ın yoğun fikstürü!
- 18:16 Esenler Erokspor, zirve yarışında hata yapmadı!
- 17:44 Erling Moe: "Takım halinde mücadele etmeliyiz"
- 17:06 Veysel Bilen: "Çeyrek finali istiyoruz"
- 16:47 Metehan Baltacı ve Mert Hakan hakkında hapis istemi!
- 16:35 Arne Slot'tan Galatasaray için açıklama
- 16:24 İşte Galatasaray'ın Liverpool karşısında karnesi!
- 16:21 Ergin Ataman: "Yıllardır kaprisleri sonucu"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
İtalyan kulüplerinin dikkat çeken Şampiyonlar Ligi karnesi
Lens liderlik için büyük fırsatı tepti!
Arne Slot'tan Galatasaray için açıklama
Liverpool'da Florian Wirtz belirsizliği!
Avrupa'da tarihi eşleşme: Real Madrid - Manchester City
Juventus, bu kez transferde Galatasaray'a rakip!
Damien Comolli: "Yıllarca canımız acıyacak"
Napoli'de Eljif Elmas planı
Juventus - Galatasaray sonrası hakem tepkisi: "Gelecek yıl olmaz"
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|23
|15
|8
|0
|52
|21
|53
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|23
|12
|7
|4
|44
|29
|43
|5
|Göztepe
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|41
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|39
|7
|Samsunspor
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|31
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|28
|10
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|11
|Rizespor
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|24
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|14
|Antalyaspor
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|23
|4
|8
|11
|20
|32
|20
|17
|Kayserispor
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|19
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13