27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
2-0
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
3-1
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
0-022'
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
0-07'
27 Şubat
Strasbourg-Lens
0-07'
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
1-0DA

Nwaiwu: "Goller beni mutlu ediyor"

Fatih Karagümrük maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Chibuike Nwaiwu, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Nwaiwu: 'Goller beni mutlu ediyor'
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fatih Karagürmük'ü konuk etti. 3-1'lik skorla sahadan galip ayrılan Bordo-mavililerde defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu, attığı 2 kafa golüyle galibiyette önemli rol oynadı. Trabzonspor'a devre arasında katılan Nwaiwu, karadeniz takımındaki ilk gollerini kaydetmiş oldu.

Maçın ardından konuşan Nijeryalı futbolcu, "Üç puan için çok mutluyum çünkü bizim adımıza kolay bir maç değildi. Şükürler olsun, istediğimiz üç puanı aldık. Goller beni mutlu ediyor. Her şey için Tanrı'ya şükrediyorum." dedi.

"HER ZAMAN KUTLAMAK İSTİYORUM"

Takıma her zaman katkı vermek istediğini dile getiren Nwaiwu, "Bu tarz kutlamayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi onlarla beraber olmayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma söylüyorum. Her zaman kramponlarını parlatıp kutlamaların içinde olmak istiyorum"dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
