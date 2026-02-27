Nwaiwu: 'Goller beni mutlu ediyor'

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fatih Karagürmük'ü konuk etti. 3-1'lik skorla sahadan galip ayrılan Bordo-mavililerde defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu, attığı 2 kafa golüyle galibiyette önemli rol oynadı. Trabzonspor'a devre arasında katılan Nwaiwu, karadeniz takımındaki ilk gollerini kaydetmiş oldu.
Maçın ardından konuşan Nijeryalı futbolcu, "Üç puan için çok mutluyum çünkü bizim adımıza kolay bir maç değildi. Şükürler olsun, istediğimiz üç puanı aldık. Goller beni mutlu ediyor. Her şey için Tanrı'ya şükrediyorum." dedi.
"HER ZAMAN KUTLAMAK İSTİYORUM"
Takıma her zaman katkı vermek istediğini dile getiren Nwaiwu, "Bu tarz kutlamayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi onlarla beraber olmayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma söylüyorum. Her zaman kramponlarını parlatıp kutlamaların içinde olmak istiyorum"dedi.
