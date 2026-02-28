A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Cedi Osman, Sırbistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"İLK YARI ÇOK İYİYDİK"
Maçın zorluk derecesine vurgu yapan Cedi Osman, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıyla ikinci yarı arasında ciddi bir fark vardı. İlk yarıda gerçekten çok iyi oynadık. İkinci yarıda ise rakibin agresifliğine tam anlamıyla karşılık veremedik ama buna rağmen bu çok önemli maçı kazanmayı bildik. Bu yüzden çok mutluyuz." dedi.
"RÖVANŞ DAHA ZOR OLACAK"
Pazartesi günü oynanacak rövanş maçına da değinen milli yıldız, rakibin güçlenebileceğini belirtti:
"Pazartesi günü rövanş maçına çıkacağız. Yanlış bilmiyorsam onların kadrosuna bazı oyuncular da eklenecek, bu yüzden daha zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Ancak kendi sahamızda, taraftarımızın önünde galibiyet için mücadele edeceğiz."
TARIK BIBEROVIC YORUMU
Cedi Osman, takım arkadaşı Tarık Biberovic'in performansına da ayrı bir parantez açtı:
"Zaten ne kadar formda olduğunu konuşmuştuk. Bugün de formunu sürdürdü. Bu ülke için çok önemli bir oyuncu. Performansından dolayı onu tebrik ediyorum. İnşallah pazartesi günü de aynı şekilde devam ederiz."
Cedi Osman'dan Tarık Biberovic'in performansı için açıklama!
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Cedi Osman, Sırbistan karşılaşmasının ardından konuştu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Cedi Osman, Sırbistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
