Şanlıurfa Büyükşehir, Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde play-off için umutlu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'in ilk yarısını play-off hattında beşinci sıradaki takımla aynı puanda tamamlayan yedinci sıradaki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü, sezonun ikinci yarısında dördüncülük için mücadele edecek.



Sezon öncesi kadrosunu Salih Danişment, Yasin Taşdemir ve Ali Kabakülekler ile güçlendirip takımın başına da tecrübeli antrenör Metin Dinçol'u getiren Güneydoğu temsilcisi, ilk yarıda emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.



İlk yarıyı 4. sıradaki TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nün 2 puan gerisinde yedinci sırada tamamlayan Şanlıurfa ekibinde hedef, ikinci yarının ilk 2 maçında play-off potasındaki rakiplerini yenerek dördüncü sıraya yükselmek.



- "Ligi 4. sırada bitirme şansımız yüksek"



Kulüp Başkanı Serdar Yıldırım, ilk yarıyı beşinci sıradaki takım ile aynı puanda yedinci sırada tamamlayarak play-off hedefi için önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi.



İkinci yarının ilk maçında deplasmanda karşılaşacakları İskenderun Belediyesi Engelliler Spor Kulübü maçını kazanarak avantajlarını korumak istediklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:



"Ligin ilk 2 maçını kazandığımız takdirde dördüncü sıraya kadar yükselme şansımız olacak. Tabi lig bir uzun süreç ama her müsabaka bizim için final havası taşıyor. Ligi dördüncü sırada bitirme şansımız yüksek. İlk hedefimiz play-off, sonrasında ise Şanlıurfa'yı en iyi yerde temsil edebilmek. Takıma güveniyorum, iyi çalışıyoruz. Moral ve motivasyonumuz yüksek. Play off'ta eğer ligi dördüncü bitirirsek tur atlama şansımız artar, çünkü kendimize denk veya bizden daha zayıf bir takımla oynayacağız. Bundan dolayı 1-2 tur atlama şansımız doğar. Daha önce de play-off oynadık ama ilk turda hep şampiyon takımlarla eşleştiğimiz için elendik. Fakat bu sezon ligi dördüncü veya beşinci sırada bitirirsek şansımız artar."



- "Play-off'ta daha üst seviyelerde olmayı hedefliyoruz"



Antrenör Mehmet Garip Aksu ise ilk yarıyı istedikleri yerde bitirdiklerini aktardı.



Devre arasında verilen 10 gün iznin aranın ardından çalışmalara yeniden başladıklarını ifade eden Aksu, şunları söyledi:



"İkinci yarının ilk maçını kazanıp diğer maçlara moralli geçmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımız o şekilde devam ediyor. Ligi ilk 8'de bitiren takımlar play-off'a kalacak. Büyük ihtimalle zaten play-off'tayız. Fakat ne kadar yukarıda olursak ikinci aşama için işimiz daha kolay olacak. Ligi dördüncü veya beşinci sırada bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız eğlenceli ve iyi geçiyor. Gerçekten hedeflediğimiz pozisyonda olmak bize daha çok güç ve enerji veriyor. Geçtiğimiz yıllarda yine play-off'a kalmıştık fakat bu sene daha iyi daha iddialı takım kurduk. Play-off'ta daha üst seviyelerde olmayı hedefliyoruz."



Oyunculardan Ömer Toydemir de önceki yıllara göre takımın iyi oyunculardan kurulu olduğunu ifade ederek, "Bu sene hedeflerimiz var, planlarımız var. Hedefimiz Şanlıurfa'yı play-off'ta en iyi şekilde temsil edebilmek, yüksek sıralara oynamak ve bu seneyi başarılı bir şekilde tamamlamak." diye konuştu.



