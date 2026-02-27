Beşiktaş'ın gözü Galatasaray derbisinde

Beşiktaş, ligde Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
16 SEZON SONRA KOCAELİ
Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde 16 sezon sonra Kocaeli'de kozlarını paylaşacak.
Siyah-beyazlılar, 2008-2009'da Süper Lig'den düştükten sonra amatör kümeye kadar gerileyen yeşil-siyahlılar ile yıllar sonra Kocaeli'de karşılaşacak.
İki takım arasında 2008-2009 sezonunda Kocaeli'de oynanan son maçı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazanmıştı.
SON 15 MAÇTA KAYBETMEDİ
Beşiktaş, ligde ve kupada oynadığı son 15 maçta rakiplerine kaybetmedi.
Bu süreçte Süper Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada boy gösteren siyah-beyazlılar, dört aya yakın süredir yenilgi yüzü görmedi.
Beşiktaş, son olarak 2 Kasım 2025'te ligde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir ve Göztepe'yi yenerken; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor, Kocaelispor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.
HEDEF GALATASARAY DERBİSİ
Beşiktaş, cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor'u yenerek ligin 25. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kocaeli temsilcisini mağlup ederek derbinin planlarını yapmaya başlayacak.
Ligde oynadığı son 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, söz konusu Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarından galip ayrılarak üst sıralar için iddiasını sürdürmek istiyor.
