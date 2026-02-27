27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Altay'da gözler kaleci Ulaş'ın üzerinde

3'üncü Lig 4'üncü grupta yer alan Altay'da, sakatlanan Semih yerine kaleyi genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik devraldı.

calendar 27 Şubat 2026 12:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü İzmir derbisinde Karşıyaka'ya konuk olacak Altay'da genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik'in kalan haftalarda sergileyeceği performans siyah-beyazlı takımın ligdeki kaderini belirleyecek.

Dizinden sakatlık yaşayan kaleci Semih'in ameliyat olma kararı alması halinde sezonu kapatacağı öğrenilirken, geçen hafta Tire 2021 FK maçında eldivenleri devralan Ulaş'a büyük sorumluluk düşecek.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren İzmir temsilcisi, 21 yaşındaki file bekçisinin görev yaptığı 7 müsabakada 4 mağlubiyet, 3 beraberlik elde etti. Altyapıdan yetişen kaleci Ulaş'ın kalesinde 13 gol gördüğü 7 maçta Uşakspor'a 2-0 (D), Denizli İdmanyurdu'na 2-1 (D), Eskişehirspor'a 3-2, Söke 1970'e 4-1 yenilirken; Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0, Bornova 1877 (D) ve Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kaldı.

İLK KEZ GÖZTEPE MAÇINDA OYNAMIŞTI

Altay'ın genç eldiveni Ulaş Hasan Özçelik, profesyonel kariyerindeki ilk maçına 1'inci Lig'de Göztepe karşısında çıkmıştı. Gürsel Aksel Stadı'nda 3 Şubat 2024'te oynanan Göztepe-Altay derbisinde sarı-kırmızılı takım ilk yarıyı uzatmada bulduğu golle 1-0 önde tamamladı. O dönem Altay'ın kalesini koruyan Mustafa Çalışkan'ın sakatlık yaşaması sonrası ikinci yarıda oyuna alınan Ulaş, kalesinde 3 gol gördü ve derbiyi Göztepe 4-0 kazandı. Kaleci Ulaş, siyah-beyazlı formayla geçen sezon 2'nci Lig'de 15 maçta görev yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
