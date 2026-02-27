Altay'da gözler kaleci Ulaş'ın üzerinde

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü İzmir derbisinde Karşıyaka'ya konuk olacak Altay'da genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik'in kalan haftalarda sergileyeceği performans siyah-beyazlı takımın ligdeki kaderini belirleyecek.



Dizinden sakatlık yaşayan kaleci Semih'in ameliyat olma kararı alması halinde sezonu kapatacağı öğrenilirken, geçen hafta Tire 2021 FK maçında eldivenleri devralan Ulaş'a büyük sorumluluk düşecek.



Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren İzmir temsilcisi, 21 yaşındaki file bekçisinin görev yaptığı 7 müsabakada 4 mağlubiyet, 3 beraberlik elde etti. Altyapıdan yetişen kaleci Ulaş'ın kalesinde 13 gol gördüğü 7 maçta Uşakspor'a 2-0 (D), Denizli İdmanyurdu'na 2-1 (D), Eskişehirspor'a 3-2, Söke 1970'e 4-1 yenilirken; Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0, Bornova 1877 (D) ve Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kaldı.



İLK KEZ GÖZTEPE MAÇINDA OYNAMIŞTI



Altay'ın genç eldiveni Ulaş Hasan Özçelik, profesyonel kariyerindeki ilk maçına 1'inci Lig'de Göztepe karşısında çıkmıştı. Gürsel Aksel Stadı'nda 3 Şubat 2024'te oynanan Göztepe-Altay derbisinde sarı-kırmızılı takım ilk yarıyı uzatmada bulduğu golle 1-0 önde tamamladı. O dönem Altay'ın kalesini koruyan Mustafa Çalışkan'ın sakatlık yaşaması sonrası ikinci yarıda oyuna alınan Ulaş, kalesinde 3 gol gördü ve derbiyi Göztepe 4-0 kazandı. Kaleci Ulaş, siyah-beyazlı formayla geçen sezon 2'nci Lig'de 15 maçta görev yaptı.



