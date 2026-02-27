Okan Buruk'tan Leroy Sane'ye destek

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadığı maçta sakatlanan Leroy Sane, Juventus ile oynanan son 16 play-off turu ilk maçında sahalara geri döndü.
Juventus ile oynanan ilk maçın ardından ligdeki Konyaspor maçında ilk 11'de forma bulan ve 90 dakika sahada kalan Alman yıldız, Juventus ile oynanan rövanş maçında da sonradan oyuna dahil oldu.
Leroy Sane, Juventus ile deplasmanda oynanan rövanş maçında sonradan oyuna dahil olmasına rağmen etkisiz kaldı. 30 yaşındaki futbolcu, özellikle basit pas hataları ile dikkat çekti.
OKAN BURUK'TAN GÖRÜŞME
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi Leroy Sane ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Leroy Sane'ye destek veren Okan Buruk, Alanyaspor maçıyla başlayacak kritik virajda takımın kendisine ihtiyacı olduğunu Sane'ye iletti.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
