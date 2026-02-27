27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Okan Buruk'tan Leroy Sane'ye destek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus ile oynanan rövanş maçının ardından Leroy Sane ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, sakatlıktan sonra sahalara yeni geri dönen Alman yıldıza destek verdi.

calendar 27 Şubat 2026 11:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Okan Buruk'tan Leroy Sane'ye destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadığı maçta sakatlanan Leroy Sane, Juventus ile oynanan son 16 play-off turu ilk maçında sahalara geri döndü.

Juventus ile oynanan ilk maçın ardından ligdeki Konyaspor maçında ilk 11'de forma bulan ve 90 dakika sahada kalan Alman yıldız, Juventus ile oynanan rövanş maçında da sonradan oyuna dahil oldu.

Leroy Sane, Juventus ile deplasmanda oynanan rövanş maçında sonradan oyuna dahil olmasına rağmen etkisiz kaldı. 30 yaşındaki futbolcu, özellikle basit pas hataları ile dikkat çekti.

OKAN BURUK'TAN GÖRÜŞME

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi Leroy Sane ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Leroy Sane'ye destek veren Okan Buruk, Alanyaspor maçıyla başlayacak kritik virajda takımın kendisine ihtiyacı olduğunu Sane'ye iletti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.