Ankaragücü'lü Candan Duman vefat etti

MKE Ankaragücü'nün eski futbolcularından teknik direktör Candan Dumanlı, hayatını kaybetti.Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Dumanlı, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.Ankaragücü'nde uzun yıllar sol açık oynayan Dumanlı, bu kulübün sembol futbolcuları arasına adını yazdırırken 2 kez de A Milli Takım formasını terletti.Altay'da 1978-79 sezonunda teknik direktörlük kariyerine başlayan Candan Dumanlı, Mersin İdmanyurdu ve Petrolofisi kulüplerinde çalıştığı dönemde her iki takımın da Süper Lig'e (o dönem 1. Lig) yükselmesinde önemli görev üstlendi. Dumanlı, 1996-97 sezonunda Eskişehirspor'da da teknik direktörlük yaptı.