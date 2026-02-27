26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
1-2
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
2-3106'
26 Şubat
Bologna-Brann
1-0
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
1-0
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
4-0
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
2-0
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-2

Ankaragücü'lü Candan Duman vefat etti

MKE Ankaragücü'nün eski futbolcularından teknik direktör Candan Dumanlı vefat etti

calendar 27 Şubat 2026 01:16
Haber: AA, Fotoğraf: ankaragucu.org.tr
Ankaragücü'lü Candan Duman vefat etti
MKE Ankaragücü'nün eski futbolcularından teknik direktör Candan Dumanlı, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Dumanlı, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ankaragücü'nde uzun yıllar sol açık oynayan Dumanlı, bu kulübün sembol futbolcuları arasına adını yazdırırken 2 kez de A Milli Takım formasını terletti.

Altay'da 1978-79 sezonunda teknik direktörlük kariyerine başlayan Candan Dumanlı, Mersin İdmanyurdu ve Petrolofisi kulüplerinde çalıştığı dönemde her iki takımın da Süper Lig'e (o dönem 1. Lig) yükselmesinde önemli görev üstlendi. Dumanlı, 1996-97 sezonunda Eskişehirspor'da da teknik direktörlük yaptı.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
