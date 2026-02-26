26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
0-145'
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
0-145'
26 Şubat
Bologna-Brann
0-045'
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
0-0DA
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
2-0DA
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
1-0DA
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-245'

Beşiktaş camiası, iftarda buluştu

Beşiktaş, Tüpraş stadyumunda iftar yemeği organize etti.

calendar 26 Şubat 2026 22:41 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 22:42
Haber: AA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş camiası, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftarda sanatçılar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da gerçekleştirilen iftar programına Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı takımın eski futbolcuları, sanat camiasının önde gelen isimleriyle Beşiktaş'ı takip eden basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübe verdikleri hizmetten ve kattıkları değerden dolayı basın mensupları ile sanatçılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ımız, son zamanlardaki yükselişiyle taraftarına, camiasına moral vermeye, Beşiktaşlıları mutlu etmeye başladı. Yakaladığımız bu olumlu havanın daha güçlü bir şekilde devamını sağlamak için, sizlerin Beşiktaş menfaatlerini gözetecek, birlik beraberliğimizi güçlendirecek bir yol izlemeniz çok önemli. Birlik beraberliğini, ruhunu, özgüvenini yeniden yakalamış bir Beşiktaş'ın önünde hiçbir engelin duramayacağını bir kez daha belirtiyor, Beşiktaş'ımızı hep birlikte layık olduğu güzel günlere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlamlı geceye katılarak Beşiktaş ailesine duyduğunuz aidiyeti bir kez daha gösterdiğiniz için teşekkür ediyor, Ramazan ayının bizlere ve Beşiktaş'ımıza sağlık, mutluluk, başarı getirmesini temenni ediyorum."

İftar programının ilgi odağı ise siyah-beyazlıların Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh oldu.

Tüpraş Stadı Kartal Yuvası mağazasında gerçekleştirilen imza gününün ardından iftar programına katılan 24 yaşındaki futbolcu, başkan Serdal Adalı ile bir süre sohbet etti.

 

