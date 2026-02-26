26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Jamie Carragher: "Liverpool, Galatasaray'ı eler"

Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşmesi durumunda sarı-kırmızılıları yüzde 99 eleyeceğini söyledi.

calendar 26 Şubat 2026 10:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jamie Carragher: 'Liverpool, Galatasaray'ı eler'
Galatasaray, Juventus'u saf dışı bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray, son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Liverpool'un da bu turdaki muhtemel rakipleri arasında Galatasaray ile birlikte Atletico Madrid de yer alıyor.

İngiliz ekibinin efsane isimlerinden Jamie Carragher, Liverpool'un bir sonraki turdaki rakibi için konuştu.

"GALATASARAY'I YENERİZ"

Carragher, "Atletico Madrid'den daha çok Galatasaray'ı tercih ederim. Yüzde 99 eminim, Galatasaray'ı yeneriz." dedi.

İngiliz futbol insanı, "O kadar emin misin?" sorusunun ardından, "Evet, Galatasaray'ı yeneceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

ATLETICO'YA KARŞI ORANI

Carragher, Liverpool'un Atletico Madrid'e karşı tur oranının sorulmasının ardından, "Liverpool'a yüzde 60-40 derim." diye konuştu.

LİG AŞAMASINDA GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ikinci haftasında sahasında Liverpool'u ağırlamış ve sahadan Victor Osimhen'in golüyle 1-0 galibiyetle ayrılmıştı. Carragher, bu durumun hatırlatılması ve "Galatasaray sizi yenmedi mi?" sorusunun ardından "Evet. Biz onları yeneriz. Turu geçeriz." yanıtını verdi.



KURA NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri 27 Şubat Cuma günü çekilecek kurayla belli olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
