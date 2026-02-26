Osimhen, Galatasaray'ın tarihine geçti!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.
Osimhen, Juventus ağlarına gönderdiği topla sarı-kırmızılı formayla 13. golüne ulaştı. Nijeryalı santrforu bu alanda 12'şer golle Milan Baros ile Shabani Nonda ve 11 golle Mario Jardel takip ediyor.
Nijeryalı golcü, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. golünü kaydetti.
13 - Victor Osimhen
12 - Milan Baros
12 - Shabani Nonda
11 - Mario Jardel
10 - Gheorghe Hagi pic.twitter.com/YUtITW1gtj
