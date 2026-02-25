SAVUNMADA BÜYÜK HATA VE TUR GİTTİ!

RAKİBİ KİM OLACAK?

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Atalanta, Almanya'da 2-0 yenildiği Borussia Dortmund'u İtalya'da ağırladı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Atalanta, adını Son 16 Turu'na yazdırdı.Maça iyi başlayan Atalanta, 5. dakikada Gianluca Scamacca, 45. dakikada Davide Zappacosta ve 57. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle maçta 3-0 üstünlük kurdu.Borussia Dortmund'da 75. dakikada sahneye çıkan Karim Adeyemi attığı güzel golle durumu 3-1 yaptı ve maçı uzatmaya götürmek için Alman ekibini umutlandırdı.Karşılaşmada dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde VAR uyarısı sonrası Atalanta penaltı kazandı. Lazar Samardzic, 90+8'de penaltıyı gole çevirdi ve Atalanta maçı 4-1 kazandı.Dortmund savunması, penaltı öncesi savunmada büyük hata yaptı. Sonrasında Nico Schlotterbeck ve Ramy Bensebaini son dakikalarda kırmızı kart gördü.Öte yandan Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan yedek kulübesinde maça başladı ama karşılaşmada şans bulamadı.Son 16 Turu'na kalan Atalanta, kura çekimi sonrası Arsenal veya Bayern Münih'ten biriyle eşleşecek.