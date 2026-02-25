25 Şubat
Juventus-Galatasaray
0-020'
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
4-1
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
1-119'
25 Şubat
PSG-AS Monaco
0-019'
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
0-035'
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
2-036'
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
1-036'
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
0-020'

Atalanta, Dortmund'u ağlattı!

Atalanta, Almanya'da 2-0 yenildiği Borussia Dortmund'u İtalya'da 4-1'lik skorla eledi.

25 Şubat 2026 22:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Atalanta, Almanya'da 2-0 yenildiği Borussia Dortmund'u İtalya'da ağırladı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Atalanta, adını Son 16 Turu'na yazdırdı.

Maça iyi başlayan Atalanta, 5. dakikada Gianluca Scamacca, 45. dakikada Davide Zappacosta ve 57. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle maçta 3-0 üstünlük kurdu.

Borussia Dortmund'da 75. dakikada sahneye çıkan Karim Adeyemi attığı güzel golle durumu 3-1 yaptı ve maçı uzatmaya götürmek için Alman ekibini umutlandırdı.

SAVUNMADA BÜYÜK HATA VE TUR GİTTİ!

Karşılaşmada dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde VAR uyarısı sonrası Atalanta penaltı kazandı. Lazar Samardzic, 90+8'de penaltıyı gole çevirdi ve Atalanta maçı 4-1 kazandı.

Dortmund savunması, penaltı öncesi savunmada büyük hata yaptı. Sonrasında Nico Schlotterbeck ve Ramy Bensebaini son dakikalarda kırmızı kart gördü.

Öte yandan Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan yedek kulübesinde maça başladı ama karşılaşmada şans bulamadı.

RAKİBİ KİM OLACAK?

Son 16 Turu'na kalan Atalanta, kura çekimi sonrası Arsenal veya Bayern Münih'ten biriyle eşleşecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
