25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Wesley Sneijder'e ölüm tehdidi!

Wesley Sneijder, Gianluca Prestianni ile Vinicius Junior arasında yaşanan tartışmanın ardından yaptığı yorumlar nedeniyle dört bin ölüm tehdidi aldığını söyledi.

calendar 25 Şubat 2026 19:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Wesley Sneijder'e ölüm tehdidi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Wesley Sneijder, Gianluca Prestianni ile Vinicius Junior arasında yaşanan olayın ardından ölüm tehdidi aldığını söyledi.

Sneijder, özellikle Prestianni'nin ülkesi Arjantin'den olmak üzere yaklaşık dört bin ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

NE DEMİŞTİ?

Sneijder, Prestianni ile Vinicius arasında yaşanan olayı, "Skandal" olarak değerlendirmiş ve, "Bir şey söyleyeceksen, açıkça söyle!" demişti.



Hollandalı eski yıldız, Benfica - Real Madrid maçının ardından Nicolas Otamendi ile Vinicius arasında yaşananlar için de yorum yapmıştı.

Arjantinli Nicolas Otamendi, Vinicius Jr'a Lionel Messi ile Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından yaptırdığı dövmesini gösterdi ve sonra Brezilyalı isimle dalga geçmeye çalıştı.

Sneijder, bu olayın ardından, "Otamendi'nin yaptığı son derece çocukça bir şeydi. Kafası yerinde mi acaba? Üstelik 1-0 gerideydiler! Eğer Vinicius olsaydım, 'Messi, o Dünya Kupası'nı senin için kazandı, senin hiçbir katkın yoktu' diye cevap verirdim. Ayrıca neden bunu bir Real Madrid oyuncusuna yapıyor? Vinicius'un kaç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığını biliyor mu? Ve böyle birine kupalar gösteriyor..." demişti.



NELER YAŞANDI?

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında oynanan Benfica - Real Madrid karşılaşmasının 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti.

Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmiş bu nedenle oyun bir süre durmuştu.

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

UEFA, hakkındaki soruşturma devam eden Prestianni'ye bir maç men cezası verdi. Benfica bu cezaya itirazda bulundu ancak UEFA'nın kararı değişmedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.