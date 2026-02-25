Utah Jazz guardı Vince Williams Jr., Pazartesi günü Houston Rockets karşısında yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağ (ACL) yırtığı nedeniyle sezonu kapattı.



Haberi ESPN'den Shams Charania kaynaklarına dayandırarak duyurdu.



Williams, ikinci çeyrekte Rockets forveti Tari Eason ile yaşadığı çarpışmanın ardından sol ayağını dengesiz biçimde yere basması sonucu sakatlandı. Rockets'ın hızlı hücumunu savunmak için geri koşarken, Utah benchi önünde Eason'ın temasıyla dengesini kaybeden 25 yaşındaki oyuncu, sahayı yardım alarak terk etti ve ardından soyunma odasına taşındı.



Tari Eason, pozisyonda Williams'ı sakatlama niyeti olmadığını belirterek maç sonrasında özür dilemek için Jazz oyuncusunun yanına gittiğini söyledi.



Eason açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Vince'i bir süredir tanıyorum. Gerçekten iyi bir insan, çok çalışkan biri. Bu tamamen saygıdan kaynaklıydı. Ona büyük saygı duyuyorum ve bunun onun kontrat yılı olduğunu biliyorum. Herhangi bir zarar verme niyetim yoktu. Niyetim her zaman sadece sert oynamak. O yüzden yanına gidip durumunu sormak istedim."



"Tabii ki hiçbir şey bunu telafi etmez ama özür diledim. Kimse kimseyi sakatlamaya çalışmıyor."



2022 Draftı'nda 47. sıradan seçilen Williams, 3 Şubat'ta sekiz oyunculu takas kapsamında Utah'a katılmış, aynı anlaşma Jazz'e uzun oyuncu Jaren Jackson Jr.'ı da getirmişti. Bu sezon iki takım formasıyla toplam 40 maçta görev yapan Williams, maç başına 7,5 sayı, 4,2 asist ve 3,9 ribaunt ortalamaları yakaladı.



Williams, takas döneminden bu yana sezonu kapatması beklenen üçüncü Jazz oyuncusu oldu. Pivot Jusuf Nurkic'in burun ameliyatı geçireceği için Pazartesi günü sezonu kapattığı açıklanırken, Jaren Jackson Jr.'ın da dizindeki kanserli olmayan bir tümörün alınması için geçirdiği operasyon sonrası sezonu büyük ölçüde kapatması bekleniyor.



