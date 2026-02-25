25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Vince Williams Jr. sezonu kapattı: ACL yırtığı

Utah Jazz guardı Vince Williams Jr., Pazartesi günü Houston Rockets karşısında yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağ (ACL) yırtığı nedeniyle sezonu kapattı.

calendar 25 Şubat 2026 12:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Vince Williams Jr. sezonu kapattı: ACL yırtığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Utah Jazz guardı Vince Williams Jr., Pazartesi günü Houston Rockets karşısında yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağ (ACL) yırtığı nedeniyle sezonu kapattı.

Haberi ESPN'den Shams Charania kaynaklarına dayandırarak duyurdu.

Williams, ikinci çeyrekte Rockets forveti Tari Eason ile yaşadığı çarpışmanın ardından sol ayağını dengesiz biçimde yere basması sonucu sakatlandı. Rockets'ın hızlı hücumunu savunmak için geri koşarken, Utah benchi önünde Eason'ın temasıyla dengesini kaybeden 25 yaşındaki oyuncu, sahayı yardım alarak terk etti ve ardından soyunma odasına taşındı.

Tari Eason, pozisyonda Williams'ı sakatlama niyeti olmadığını belirterek maç sonrasında özür dilemek için Jazz oyuncusunun yanına gittiğini söyledi.

Eason açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vince'i bir süredir tanıyorum. Gerçekten iyi bir insan, çok çalışkan biri. Bu tamamen saygıdan kaynaklıydı. Ona büyük saygı duyuyorum ve bunun onun kontrat yılı olduğunu biliyorum. Herhangi bir zarar verme niyetim yoktu. Niyetim her zaman sadece sert oynamak. O yüzden yanına gidip durumunu sormak istedim."

"Tabii ki hiçbir şey bunu telafi etmez ama özür diledim. Kimse kimseyi sakatlamaya çalışmıyor."

2022 Draftı'nda 47. sıradan seçilen Williams, 3 Şubat'ta sekiz oyunculu takas kapsamında Utah'a katılmış, aynı anlaşma Jazz'e uzun oyuncu Jaren Jackson Jr.'ı da getirmişti. Bu sezon iki takım formasıyla toplam 40 maçta görev yapan Williams, maç başına 7,5 sayı, 4,2 asist ve 3,9 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Williams, takas döneminden bu yana sezonu kapatması beklenen üçüncü Jazz oyuncusu oldu. Pivot Jusuf Nurkic'in burun ameliyatı geçireceği için Pazartesi günü sezonu kapattığı açıklanırken, Jaren Jackson Jr.'ın da dizindeki kanserli olmayan bir tümörün alınması için geçirdiği operasyon sonrası sezonu büyük ölçüde kapatması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.