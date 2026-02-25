25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Tedesco çözüm arıyor!

Fenerbahçe, sezonun en yoğun periyotlarından birine tam 6 oyuncusundan yoksun giriyor. Üstelik bu futbolcuların 3'ü stoper... Çözüm arayışındaki Domenico Tedesco, kariyeri boyunca çoğunlukla tercih ettiği 3'lü savunmayı Fenerbahçe'de de ilk kez kullanabilir.

25 Şubat 2026 11:16
Haber: Fanatik
Tedesco çözüm arıyor!
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncu sayısı bir anda 2'den 6'ya çıktı. Bunların 3'ünün stoperde görev yapan Skriniar, Oosterwolde ve Çağlar olması savunmanın çökmesine neden oldu. Domenico Tedesco, sezonun en yoğun döneminde yaşanan bu krize çözüm bulmak için kolları sıvadı.

ÜÇLÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ
Kasımpaşa maçında Çağlar ve Oosterwolde çıkınca stoperde Guendouzi ile Yiğit Efe görev yapmıştı. Ancak bu ikiliyle devam etmek kolay değil. İtalyan teknik adamın ilk çözüm planı, dizilişi değiştirmek olacak gibi görünüyor. Tedesco, kariyerinin çok büyük bölümünde 3'lü savunmanın varyasyonlarıyla takımlarını sahaya çıkardı. 40 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'de de ilk kez bu sisteme geçiş yapabilir.

BROWN VE KAMİL EFE DETAYI
Kasımpaşa maçında zaman zaman bunun sinyalleri verildi. Stoper hattının ortasında Guendouzi, solunda Mert Müldür ve sağında Yiğit Efe görev yaptı. Tedesco, bir başka sakatlık ya da ceza durumunda Archie Brown'ın yanı sıra 17 yaşındaki Kamil Efe Üregen'i yedek stoperler olarak kullanabilir. Üregen, Brann deplasmanında son 6 dakika, kupadaki Erzurum maçında ise 90 dakika süre almıştı.

KADIKÖY'DE PROBLEM VAR
Bu arada Fenerbahçe için son aylarda Kadıköy'de işler yolunda gitmiyor. Sarı-Lacivertliler, iç sahada 3 kulvarda çıktığı son 10 karşılaşmada sadece 3 kez kazanabildi. Kanarya ligde Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni yenerken, kupada ise ilk yarısını geride kapattığı maçta 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'u; Guendouzi, Talisca ve Asensio gibi isimler oyuna girince mağlup edebildi.

10 MAÇTA 4 GALİBİYET
Tedesco'nun öğrencileri, Kadıköy'de son 10 maçın 4'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş; Avrupa Ligi'nde ise Aston Villa ve Nottingham Forest, Chobani Stadı'ndan galibiyetle ayrılan takımlar oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
