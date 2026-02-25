Küçük kasaba takımı, Avrupa devlerini yıkıyor!

Inter'in Şampiyonlar Ligi'ni son kez kazandığı yıl, yani 2009/10 sezonunda tarihi üçlü kupayı kazandığı yıl, Bodo/Glimt Norveç ikinci ligini altıncı sırada bitirmişti.Tarihin en köklü ve efsanevi futbol kulüplerinden biri olan, 20 kez Serie A şampiyonu ve üç kez Avrupa şampiyonu olan Inter, geçen salı günü "kuzeydeki küçük bir kasabanın takımı" tarafından 3-1'lik skorla kolayca mağlup edildi, tıpkı teknik direktörleri Kjetil Knutsen'in maç sonrası söylediği gibi.Bodo, Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen üzerinde,Bu, sadece cesur bir yeni takımın eski bir devi yenmesi değil;Bu bir şans eseri ya da Bodo'nun hak etmediği bir galibiyet de değildi. Norveç'teki ilk maçta Inter'i ezip geçtiler ve ikinci maçta da onları kaleden uzak tuttular. Milano'da daha az top hakimiyeti (yüzde 71'e karşı yüzde 29) ve daha az şut (30'a karşı 7) olmasına rağmen, hiçbir zaman elenmenin kıyısına gelmediler.Bodo, ön eleme turlarını geçerek lig aşamasına ulaşan, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yer alan bir takım, ancak bu aşamada da sessiz sedasız elenecek gibi görünüyordu;Bu play-off'lara ulaşabilmek içinMaçtan sonra Knutsen, İngiliz yayıncı TNT Sports'a "?" dedi, başardıkları şey karşısında gözleri hayretle açılmıştı: "; Norveç ligi Kasım ayında sona erdi ve bu durum onlara uygun gibi görünse de (yerel sezonun sonu, Avrupa'daki yeniden canlanmalarıyla aynı zamana denk geldi ve o zamandan beri kaybetmediler), bir takımın düzenli futbol ritmi olmadan başarılı olabileceği şeklindeki geleneksel görüşe aykırıdır."Bu doğru olamaz!" dedi Bodo'da başlayan, ancak 2020'de Inter'in rakibi Milan'a transfer olan ve 2024'te geri dönen kanat oyuncusu Jens Petter Hauge: "."ve genel olarak Knutsen'in yüksek yoğunluklu, yüksek enerjili futbola bağlılığı ve bu yaklaşıma uygun oyuncuları bulmakla kalmayıp, ham yetenekleri ve "ekstra faktörü" olan, yani diğerlerinin gözden kaçırmış olabileceği tek bir olağanüstü özelliği olan oyuncuları tespit eden bir transfer stratejisiyle açıklanabilir.Eski yardımcı antrenörleri Morten Kalvenes, 2022 yılında" demişti.Bu strateji, Avrupa futbolunun iki küçük turnuvası olan Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde büyük takımların canını yakarken işe yaramıştı, ancak hala en üst düzeyde ve büyük bir coşkuyla işe yarıyor.Ayrıca, Knutsen oyuncuların bedenlerini çalıştırdıktan sonra,Mannsverk, kendi deneyimlerini kullanarak oyuncuların zihinlerini çalıştırdı.Önceki hayatından getirdiği bir kavram, oyuncuların gol yedikten sonra bir daire oluşturarak neyin yanlış gittiğini tartışmalarını gerektiren "" idi."Uçuş güvenliği söz konusu olduğunda, hemen ayağa kalkıp hatalarımızı dürüstçe itiraf etmemiz çok önemliydi" dedi Bjorn Mannsverk geçen yıl verdiği röportajda: "Bu, her bir bireyi suçlamak için değildi, ancak bundan ders almamız gerektiğini anladık. Hata yapıp hayatta kalabilirsiniz ama bir dahaki sefere aynı hatayı yaparsanız kendinizi öldürebilirsiniz.Özetlemek gerekirse,Diğer adaylar arasında 1999'da Real Madrid'i yenen Dinamo Kiev (ama onların kadrosunda Andriy Shevchenko gibi ikonik bir forvet vardı ve efsanevi Valeriy Lobanovskiy teknik direktörlük yapıyordu); Deportivo La Coruna'nın 2003-04 sezonunda Milan'ı yenmek için yaptığı şaşırtıcı geri dönüş (ama onlar birkaç yıl önce İspanya şampiyonu olmuştu); veya belki Monaco'nun 2016-17 sezonunda Manchester City'yi yenmesi (ama onlar Kylian Mbappe, Radamel Falcao ve Bernardo Silva'ya sahipti ve hepsi global süperstarlar oldular). Bu, tüm bunlardan farklı!Bu, Şampiyonlar Ligi'nin şimdiye kadar gördüğü en olağanüstü performanslardan biri.Bodo/Glimt'in İtalyan devlerini küçük düşürdüğü ilk sefer değil bu, 2021'de Konferans Ligi'nde Jose Mourinho'nun Roma'sını 6-1 mağlup ettiler. Sırada Sporting ya da Manchester City var.