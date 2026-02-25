24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
4-1
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
0-0
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
3-2
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
1-2
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
1-1
24 Şubat
Hull City-Derby County
4-2

Tedesco stoper ikilisine karar verdi

Domenico Tedesco'nun, Nottingham Forest ile oynanacak karşılaşmada stoper tandemini Yiğit Efe Demir ve Mert Müldür'den oluşturması bekleniyor.

calendar 25 Şubat 2026 08:55
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Tedesco stoper ikilisine karar verdi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasında Çağlar Söyüncü'nün sakatlanmasıyla savunmada önemli bir kayıp yaşadı. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Domenico Tedesco, elinde stoper pozisyonunda görev yapabilecek tek isim olan Yiğit Efe Demir'in yanında kime şans vereceğine karar verdi.

Tedesco'nun, Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçında stoper ikilisini Yiğit Efe Demir ve Mert Müldür'den oluşturması bekleniyor.

Kasımpaşa karşılaşmasında Mattéo Guendouzi'yi bu bölgede görevlendiren Tedesco'nun, öğrencisinin performansından memnun kalmadığı öğrenildi. Daha önce Mourinho döneminde de zaman zaman stoperde görev yapan Mert Müldür'ün, Yiğit Efe'nin partneri olması bekleniyor.
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
