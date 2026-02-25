Tedesco stoper ikilisine karar verdi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasında Çağlar Söyüncü'nün sakatlanmasıyla savunmada önemli bir kayıp yaşadı. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Domenico Tedesco, elinde stoper pozisyonunda görev yapabilecek tek isim olan Yiğit Efe Demir'in yanında kime şans vereceğine karar verdi.
Tedesco'nun, Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçında stoper ikilisini Yiğit Efe Demir ve Mert Müldür'den oluşturması bekleniyor.
Kasımpaşa karşılaşmasında Mattéo Guendouzi'yi bu bölgede görevlendiren Tedesco'nun, öğrencisinin performansından memnun kalmadığı öğrenildi. Daha önce Mourinho döneminde de zaman zaman stoperde görev yapan Mert Müldür'ün, Yiğit Efe'nin partneri olması bekleniyor.
