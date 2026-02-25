Sadettin Saran: 'Savaşarak şampiyon olacağız!'

Başkan Sadettin Saran'ın Kasımpaşa maçından hemen sonra soyunma odasına giderken, futbolculara moral verdiği bildirildi.



Şampiyonluk yarışının aynı hızla devam ettiğine vurgu yapan Sadettin Saran'ın, "Ağlayarak değil savaşarak şampiyon olacağız. Rakibimizle aramızda 2 puan fark var. Biz göreve başladığımızda bu fark 9 puandı ve biz vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. En iyi hikayeler böyle yazılıyor. Beraber başaracağız" dediği aktarıldı.