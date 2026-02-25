25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

FIFA'dan bir Süper Lig kulübüne daha transfer cezası!

Trendyol Süper Lig'de haftayı Galatasaray galibiyetiyle kapatarak büyük bir başarıya imza atan Konyaspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, bu kez aynı cezayı Konyaspor'a kesti.

calendar 25 Şubat 2026 11:02
Haber: Radyospor, Fotoğraf: AA
FIFA'dan bir Süper Lig kulübüne daha transfer cezası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor, geçtiğimiz hafta sonunda lider Galatasaray'ı devirerek dikkatleri üzerine çekti. Sarı-Kırmızılılara bu sezonun ikinci mağlubiyetini tattıran Konyaspor'a kötü haber ise FIFA'dan geldi.

Radyospor'un haberine göre; bu sezon Recep Uçar ve Çağdaş Atan'ın ardından İlhan Palut'u göreve getirerek yoluna devam eden Konyaspor'un transfer tahtası kapatıldı. FIFA, Yeşil-Beyazlıların ilgili dosyanın sorununun çözülene kadar kadroya yeni bir ismin katılmasına izin vermeyecek.

Transfer engeli alan 3'üncü kulüp

Konyaspor, FIFA'dan aldığı cezayla birlikte transfer tahtası kapalı olan Süper Lig'deki üçüncü ekip oldu. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'un tahtasını kapatan FIFA tarafından transfer engeli koyulan diğer Süper Lig ekibi ise Antalyaspor… Eylül ayından bu yana transfer tahtası kapalı olduğu için devre arası transfer dönemini boş geçiren Antalyaspor'un çözmesi gereken 7 dosyası bulunuyor.

Hatayspor'a da ceza geldi

FIFA, 1. Lig'de küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Hatayspor'a da ceza kesti. Akdeniz ekibinin de transfer tahtası FIFA tarafından kapatıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.