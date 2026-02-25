FIFA'dan bir Süper Lig kulübüne daha transfer cezası!

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor, geçtiğimiz hafta sonunda lider Galatasaray'ı devirerek dikkatleri üzerine çekti. Sarı-Kırmızılılara bu sezonun ikinci mağlubiyetini tattıran Konyaspor'a kötü haber ise FIFA'dan geldi.



Radyospor'un haberine göre; bu sezon Recep Uçar ve Çağdaş Atan'ın ardından İlhan Palut'u göreve getirerek yoluna devam eden Konyaspor'un transfer tahtası kapatıldı. FIFA, Yeşil-Beyazlıların ilgili dosyanın sorununun çözülene kadar kadroya yeni bir ismin katılmasına izin vermeyecek.



Transfer engeli alan 3'üncü kulüp



Konyaspor, FIFA'dan aldığı cezayla birlikte transfer tahtası kapalı olan Süper Lig'deki üçüncü ekip oldu. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'un tahtasını kapatan FIFA tarafından transfer engeli koyulan diğer Süper Lig ekibi ise Antalyaspor… Eylül ayından bu yana transfer tahtası kapalı olduğu için devre arası transfer dönemini boş geçiren Antalyaspor'un çözmesi gereken 7 dosyası bulunuyor.



Hatayspor'a da ceza geldi



FIFA, 1. Lig'de küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Hatayspor'a da ceza kesti. Akdeniz ekibinin de transfer tahtası FIFA tarafından kapatıldı.



