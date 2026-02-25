Bir ilk: CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e 4 Türk takımı

Türkiye, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finalde 4 kulüple temsil edilecek.



İsim sponsoru olduğu turnuvaya özel davetle katılan Zeren Spor, D Grubu'nu ikinci sırada tamamlaması sonrası play-off turunda karşılaştığı Almanya'nın Palmberg Schwerin takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi.



A Grubu'nu zirvede bitiren VakıfBank, B Grubu lideri Fenerbahçe Medicana ve C Grubu'nu birinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'in ardından Zeren Spor'un da adını son 8'e yazdırmasıyla Türk voleybolu adına tarihi bir başarıya imza atıldı.



Kadınlarda 66. kez düzenlenen Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvasında ilk kez 4 Türk takımı, adını son 8'e yazdırdı.





- "Türk dörtlü finali" ihtimali var



Çeyrek finalde ilk maçlar 10-12 Mart, rövanşlar ise 18-19 Mart tarihlerinde oynanacak. Dört Türk temsilcisi de turnuva ağacının farklı kolunda yer aldığı için yarı finale yükselmeleri halinde şampiyonun Türkiye'den çıkması kesinleşecek.



Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank, Olympiakos (Yunanistan) ile Numia Vero Volley Milano (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Medicana ise İtalyan ekipleri Igor Gorgonzola Novara ile Savino Del Bene Scandicci arasındaki eşleşmenin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.



Eczacıbaşı Dynavit, Polonya liginin son şampiyonu Developres Rzeszow'un, Zeren Spor ise A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı, Şampiyonlar Ligi kupasının son 2 yıldaki sahibi Imoco Volley'in (İtalya) karşısına çıkacak.



2026 CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek.





- TVF Başkanı Üstündağ: "Türkiye artık bir voleybol merkezi olarak gösteriliyor"



Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez çeyrek final aşamasında 4 kulüple birden temsil edilecek olması, kulüplerimizin uzun yıllardır ortaya koyduğu planlı çalışmalar ve ülkemizde voleybola yapılan yatırımların bir sonucudur." diye konuştu.



Türk voleybolunun güçlü bir marka haline gelmesinde emeği bulunan tüm kulüplere, sporculara, teknik ekiplere ve paydaşlara teşekkür eden Üstündağ, "Bugün Avrupa'da kadın voleybolundan söz edildiğinde Türkiye artık sadece güçlü bir lig değil, aynı zamanda bir voleybol merkezi olarak gösteriliyor. TVF olarak biz de kulüplerimizin Avrupa arenasındaki başarı yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya, organizasyonel anlamda gerekli desteği sağlamaya ve Türk voleybolunun gelişimine katkı sunacak ortamı güçlendirmeye büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.





Üstündağ, dörtlü final katılımcılarının tamamen Türk kulüplerinden oluşma ihtimaline ilişkin ise şunları kaydetti:



"İstanbul'da düzenlenecek dörtlü finalde 4 Türk takımının yer alması, Türk voleybolu adına tarihi bir tablo olur. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda böyle bir senaryonun konuşuluyor olması bile ülkemizin kadın voleybolunda ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyuyor. Eğer temsilcilerimiz rakiplerini geçerek dörtlü finale kalmayı başarırsa, İstanbul'da bir anlamda Türk voleybolunun gücünü ve ligimizin kalitesini tüm dünyaya gösteren çok özel bir organizasyon izleme fırsatı doğacak."





- Türk takımları son 14 organizasyonda 8 şampiyonluk yaşadı



CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, tamamı son 14 turnuvada olmak üzere kupayı 8 kez kaldırdı. Organizasyonda VakıfBank 6, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe ise birer defa mutlu sona ulaştı.



2011 yılında İstanbul'da düzenlenen dörtlü finalde rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank, Türkiye'ye organizasyondaki ilk şampiyonluğunu getirdi.



2012'de Fenerbahçe, kulüp tarihindeki tek Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Bir yıl sonra ise VakıfBank, İstanbul'da organize edilen dörtlü finalde kupayı müzesine götürdü.



Eczacıbaşı, 2015'te kulüp tarihindeki tek şampiyonluğunu elde ederek Türkiye'ye turnuvadaki 4. şampiyonluğunu yaşattı.



2017 ve 2018'de yeniden Avrupa voleybolunun zirvesine çıkan VakıfBank, 2022 ve 2023'te de üst üste şampiyonluğa ulaştı.



İtalyan ekibi Imoco Volley ise Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-20 sezonunun iptal edildiği CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin son 5 yılında 3 defa (2021, 2024, 2025) kupaya uzandı.



