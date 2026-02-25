Washington Wizards'a takas edilmesinin ardından ilk kez Atlanta'ya dönen Trae Young, eski evi State Farm Arena'da bu kez deplasman soyunma odasında yer aldı.



Sekiz yıl boyunca Hawks forması giyen yıldız oyuncu, atmosferin kendisi için "garip" olduğunu dile getirdi.



Sağ diz burkulması ve kuadriseps sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki aydır forma giyemeyen Young, bu karşılaşmada da eski takımına karşı sahaya çıkamadı. Wizards cephesinin, sezonun geri kalanında aceleci davranmayarak yüksek bir draft hakkı hedeflediği belirtiliyor. Young ise sezon içinde geri dönüp dönmeyeceği sorusunu doktorlara bıraktığını ifade etti.



Atlanta'da dört kez All-Star seçilen ve 2021'de takımı Doğu Konferansı finaline taşıyan Young, son yıllarda beklenen başarıların gelmemesi üzerine ocak ayında CJ McCollum ve Corey Kispert karşılığında Wizards'a takas edilmişti. Yıldız oyuncu, Hawks taraftarlarına sevgi ve minnettarlığını vurgularken, Washington'da yeni bir başlangıç yapmaya hazır olduğunu söyledi.



Wizards'ın Anthony Davis'i de kadrosuna kattığı büyük takas sonrası gelecek adına umutlu konuşan Young, sağlığına kavuştuğunda yeni takımıyla önemli işler başarabileceklerine inanıyor. Hawks koçu Quin Snyder da Young'a kulübe katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.



Maç sırasında tribünlerin ayakta alkışladığı Young, yayınlanan teşekkür videosu sırasında taraftarlara kalp işareti yaparak karşılık verdi. Yıldız oyuncu, ilerleyen yıllarda Atlanta'da yeniden forma giyeceğini ifade etti.



