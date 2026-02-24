Haber Tarihi: 24 Şubat 2026 13:23 - Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 13:23

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 FED mart ayı faiz kararı toplantısı

Küresel piyasalar, 2026 yılının en kritik dönemeçlerinden birine girmeye hazırlanıyor. Ocak ayındaki faiz kararı ve gelen son enflasyon verilerinin ardından, gözler şimdi Mart ayında yapılacak olan yılın ikinci Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildi. Peki, ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı, küresel piyasaları doğrudan etkileyecek. Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan yılın ikinci faiz kararı için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu mart ayı faiz kararı 18 Mart akşamı saat 21.00'da açıklanacak.

Toplantı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell değerlendirme yaparak piyasaları yönlendirecek açıklamalarda bulunacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, sözle yönlendirmelerinde iş gücü piyasasının seyrine ilişkin daha fazla veri görmek istediklerini ima etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ocak ayında iş gücü piyasasında iyileşmeye işaret eden verilerin şubatta da devam etmesi durumunda, uygun para politikası konusundaki görüşünün, gelecek toplantıda faiz indirimlerinde duraklamaya doğru kayabileceğini belirtti.

Piyasalarda, Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indirimi için temmuz ayı daha güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.

