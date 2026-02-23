Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaraylı futbolculardan paylaşım geldi.
Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ezeli rakiplerine liderlik göndermesinde bulundu.
Öte yandan Yunus Akgün "Konsantrasyon" paylaşımıyla sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.
