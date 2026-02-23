Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'na damga vuranlar

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, kıyasıya madalya rekabetinin yanı sıra oyunlar tarihine geçen ilklere ve enlere sahne oldu.



Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştirilen oyunlarda 2 bin 900'e yakın sporcu, 16 disiplinde 116 madalya mücadelesi verdi.



Altın madalya rekoru kıran Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, Brezilya'ya olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını getiren Lucas Pinheiro Braathen, serbest stil kayak ve snowboard branşlarında tarihe geçen sporcular ile 52 yaşında oyunlara katılan Avusturyalı Claudia Riegler, organizasyonun unutulmazları arasına girdi.



Klaebo tarihe geçti



Milano Cortina 2026'da adını tarihe yazdıran Klaebo, kış olimpiyatlarında 11 altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.



Kayaklı koşu erkeklerde mücadele eden Klaebo, 10+10 kilometre skiatlon, sprint klasik, 10 kilometre serbest, 4x7,5 kilometre bayrak, takım sprint serbest ve 50 kilometre toplu çıkış klasik olmak üzere organizasyonda 6, kariyerinde 11 olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.



Klaebo, Milano-Cortina 2026'da elde ettiği başarıyla 8'er altın madalyalı Norveçli kayakçılar Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie'yi geride bırakarak kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan sporcusu rekorunu kırdı.



Johannes Hoesflot Klaebo, kış oyunları tarihinde bir organizasyonda 6 altın madalya elde eden ilk sporcu olarak da kayıtlara geçti.



Norveçli sporcu, Milano-Cortina 2026'da 6 ve PyeongChang 2018'de 3 altın, Pekin 2022'de ise 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere kariyerinde 13 olimpiyat madalyası kazandı.



Brezilya ve Gürcistan'ın oyunlardaki ilk madalyası



Brezilya ve Gürcistan, kış oyunları tarihinde ilk madalyalarını aldı.



Lucas Pinheiro Braathen, alp disiplini erkekler büyük slalomda Brezilya adına altın madalya elde ederek tarihe geçti.



Artistik buz pateni çiftler kategorisinde ise Anastasiia Metelkina-Luka Berulava ikilisi, Gürcistan'a gümüş madalya kazandırdı.



Synnott, 5 olimpiyat madalyalı ilk snowboard sporcusu



Yeni Zelandalı Zoi Sadowski Synnott, olimpiyatlarda 5 madalya alan ilk snowboard sporcusu oldu.



Synnott, Milano-Cortina 2026'da kadınlar big air ve slopestyle kategorilerinde ikinci olarak kariyerindeki olimpiyat madalya sayısını 5'e yükseltti.



Ayrıca Milano-Cortina 2026'da ikişer madalya kazanan Çinli Yiming Su ve İtalyan Michela Moioli ile bir madalya sevinci yaşayan Avusturyalı Benjamin Karl da 4'er olimpiyat madalyasıyla Synnott'un arkasında sıralandı.



Gu Eileen, serbest stil kayakta 6 madalyayla rekor kırdı



Çinli Gu Eileen, serbest stil kayak branşında oyunlar tarihindeki en başarılı sporcu ünvanını ele geçirdi.



Milano-Cortina 2026'nın halfpipe kategorisinde olimpiyat şampiyonu olan Çinli kayakçı, big air ve slopestyle dallarında ise gümüş madalya kazandı.



Gu Eileen, Pekin 2022'de 2 altın, bir gümüş ve Milano-Cortina 2026'da bir altın, 2 gümüş olmak üzere oyunlarda 6 madalya topladı.



En yaşlı sporcular



Snowboard disiplininde mücadele eden Avusturyalı Claudia Riegler, kış olimpiyatları tarihindeki en yaşlı kadın sporcu oldu.



Kariyerinde 5. kez kış olimpiyatlarına katılan 52 yaşındaki Riegler, snowboard kadınlar paralel büyük slalomda 16. sırayı elde etti.



Meksikalı Sarah Schleper, kış olimpiyatlarının alp disiplini branşında yarışan en yaşlı kadın sporcusu ünvanını ele geçirdi. Büyük slalom yarışını tamamlayamayan Schleper, süper büyük slalomda 26. sırayı aldı.



İtalyan Federica Brignone ise 35 yaşındayken kadınlar süper büyük slalom kategorisinde galip gelerek alp disiplininde altın madalya kazanan en yaşlı sporcu olmayı başardı.



Curling kadınlarda İsviçre ile ikincilik yaşayan 46 yaşındaki Silvana Tirinzoni de oyunlar tarihinin madalya alan en yaşlı kadın sporcusu olarak tarihe geçti.



İtalya'nın en başarılı olimpiyat sporcusu Fontana



Arianna Fontana, Milano-Cortina'da elde ettiği 3 madalyayla ev sahibi İtalya'nın en başarılı olimpiyat sporcusu oldu.



Fontana, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026'daki oyunlarda 14 madalya kazandı.



İtalyan kısa kulvar sürat patencisi Fontana, art arda 6 olimpiyatta madalya kazanan ilk kadın sporcu ünvanını da aldı.



Velzeboer'dan dünya rekoru



Hollandalı Xandra Velzeboer, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 500 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.



Velzeboer, yarı finalde 41.399 saniyelik zamanıyla bu kategorideki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.



Oyunlarda ayrıca İtalyan Francesca Lollobrigida, Norveçli Sander Eitrem, Hollandalı Jutta Leerdam, Femke Kok, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Teun Boer, Jens van 't Wout, ABD'li Jordan Stolz ve Çinli Ning Zhongyan, olimpiyat rekoru kırmayı başardı.



Kış oyunlardaki ilk anne-oğul sporcular



Alp disiplininde yarışan Meksikalı anne-oğul sporcular, kış oyunları tarihine geçti.



Sarah Schleper ve Lasse Gaxiola, kış olimpiyatlarında mücadele eden ilk anne-oğul oldu.



Kariyerinde 7. kez oyunlara katılan 47 yaşındaki Schleper, kadınlar süper büyük slalomda 26'ncı, ilk olimpiyat deneyimini yaşayan 18 yaşındaki Gaxiola ise erkekler büyük slalomda 53'üncü sırayı aldı.



Serbest stil kayakta altın madalya kazanan karı koca



Milano-Cortina 2026'da mücadele eden Çinli karı koca Wang Xindi ile Xu Mengtao, serbest stil kayak aerials kategorisinde olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.



Kadınlar yarışlarında 112,90 puanla Xu Mengtao, erkekler müsabakalarında ise 132,60 puanla Wang Xindi, altın madalya elde etti.



Aynı kategoride olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Çinli çift, karışık takım aerials kategorisinde de bronz madalya aldı.



Güney Kore'den aynı kategoride 7. olimpiyat şampiyonluğu



Güney Kore, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 3 bin metre bayrak kategorisinde tarihi başarıya imza attı.



Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Shim Suk-hee ve Noh Do-hee'nin yarıştığı Güney Kore, bu kategorideki 7. olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.



Ayrıca kariyerinde 7 olimpiyat madalyası kazanan Choi Min-jeong, Güney Kore'nin olimpiyatlardaki en başarılı sporcusu oldu.



İsveç, Norveç ve Almanya'dan üçleme



İsveç, Norveç ve Almanya, mücadele ettikleri birer kategoride tüm madalyaların sahibi oldu.



Kayaklı koşu kadınlar sprint klasik kategorisinde İsveçli sporcular, ilk 3'te yer aldı. Bu kategoride madalyalar, Linn Svahn, Jonna Sundling ve Maja Dahlqvist'e gitti.



Norveçli sporcular Johannes Hoesflot Klaebo, Martin Loewstroem Nyenget ve Emil Iversen, kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik kategorisinde madalyaları topladı.



Almanya ise erkekler ikili bobsled kategorisinde tüm madalyaları aldı. Johannes Lochner-Georg Fleischhauer, Francesco Friedrich-Alexander Schuller ve Adam Ammour-Alexander Schaller, bu dalda madalya kazandı.



Ayrıca erkekler 4'lü bobsled dalında altın madalya elde eden Alman Thorsten Margis, bobsled disiplininde 5 olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk sporcu olmayı başardı.



