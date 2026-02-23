23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
2-010'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-010'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Bodrum FK düşüşe geçti

Trendyol 1'inci Lig'in 27. haftasında evinde Manisa FK'ye mağlup olan Bodrum FK son haftalarda düşüşe geçti.

calendar 23 Şubat 2026 12:11
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Bodrum FK düşüşe geçti
Trendyol 1'inci Lig Ege derbisinde evinde Manisa Futbol Kulübü'ne 90+3'te yediği golle 2-1 mağlup olan Bodrum FK Süper Lig yolunda düşüşe geçti.

4 maçlık galibiyet serisinin ardından hafta içinde deplasmanda Vanspor'a 3-1 kaybeden yeşil-beyazlılar 2'de 0 yaparak ilk iki yarışında ağır yara aldı. Bu sonuçla 45 puanda kalan Bodrum FK yine de Play-Off hattında yer aldı.

Bodrum FK teknik sorumlusu Sefer Yılmaz maçın ilk devresinde kötü bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi. Manisa FK'nın golünden sonra moral bozukluğu yaşadıklarını belirten Yılmaz, ikinci yarıda ise toparlandıklarını ancak sonuca ulaşamadıklarını ifade etti.

Müsabakayı değerlendiren Sefer Yılmaz şu cümleleri kurdu: "İkinci yarıda maçı rakip ceza sahasında oynadık ve beraberlik golünü bulduk. İkinci golü de atabilrdik ama uzatmalarda sürpriz bir şekilde, oyuncumuzun da sakatlandığı bir pozisyonda topu ağlarımızda gördük. Futbolcumuz sakatlanınca topu bıraktık. Çok üzgünüz, artık yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta deplasmanda Hatayspor maçında bu mağlubiyeti telafi edeceğiz. Rakibimizi de tebrik ediyoruz."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
