22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-0
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-0
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-1
22 Şubat
Roma-Cremonese
3-0
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
3-1
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
2-1
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
3-1
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
2-0
22 Şubat
Villarreal-Valencia
2-1
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
3-3
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
1-2
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
1-0

Osimhen'siz Galatasaray olmuyor!

Osimhen'in oynamadığı maçta Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

calendar 23 Şubat 2026 08:18
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Osimhen'siz Galatasaray olmuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Victor Osimhen, Juventus maçının yıldızları arasında yer almıştı.

Ağrıları nedeniyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyen Nijeryalı oyuncunun yokluğu sarı-kırmızılılara pahalıya patladı.

Bu sezon sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunduğu için toplamda 10 resmi maç kaçıran Osimhen'in oynamadığı maçlar tam anlamıyla kabusa döndü ve sarı-kırmızılılar üst üste kayıplar yaşadı.

YÜZDE 50 TAKILIYOR

Süper Lig'de toplamda 6 karşılaşma kaçıran Osimhen'in olmadığı maçlarda G.Saray; Eyüp, Konya, G.Birliği ve Kasımpaşa'yı devirirken, G.Antep FK ile berabere kaldı ve önceki Konyaspor deplasmanında yenildi. Avrupa'da ise Frankfurt ve U.S Gilloise maçlarını kaybeden sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'da Trabzonspor'u devirip finalde F.Bahçe'ye yenildi.

Toplamda Osimhen'siz çıkılan 10 maçın 5'inde kayıp yaşandı ve Nijeryalı oyuncunun önemi bir kez daha ortaya çıktı.Victor Osimhen attığı ve attırdığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor ancak istatistiklere yansımayan katkısı belki de daha büyük.

Bu sezon 23 resmi maçta 15 gol atıp 5 de asist kaydeden Nijeryalı dünya yıldızı, hücumda yaptığı presler sonucunda da çok sayıda istatistiklere yansımayan skor katkısı sağladı.

OSIMHEN'İN FORMA GİYMEDİĞİ MAÇLAR

Eyüpspor-G.Saray 0-2
E.Frankfurt-G.Saray 5-1
G.Saray-Konyaspor 3-1
G.Saray-G.Birliği 3-2
G.Saray-U.S Gilloise 0-1
G.Saray-Kasımpaşa 3-0
Trabzon-G.Saray (T) 1-4
G.Saray-F.Bahçe (T) 0-2
G.Saray-G.Antep FK 1-1
Konyaspor-G.Saray 2-0

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
