Osimhen'siz Galatasaray olmuyor!

Sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Victor Osimhen, Juventus maçının yıldızları arasında yer almıştı.



Ağrıları nedeniyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyen Nijeryalı oyuncunun yokluğu sarı-kırmızılılara pahalıya patladı.



Bu sezon sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunduğu için toplamda 10 resmi maç kaçıran Osimhen'in oynamadığı maçlar tam anlamıyla kabusa döndü ve sarı-kırmızılılar üst üste kayıplar yaşadı.



YÜZDE 50 TAKILIYOR



Süper Lig'de toplamda 6 karşılaşma kaçıran Osimhen'in olmadığı maçlarda G.Saray; Eyüp, Konya, G.Birliği ve Kasımpaşa'yı devirirken, G.Antep FK ile berabere kaldı ve önceki Konyaspor deplasmanında yenildi. Avrupa'da ise Frankfurt ve U.S Gilloise maçlarını kaybeden sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'da Trabzonspor'u devirip finalde F.Bahçe'ye yenildi.



Toplamda Osimhen'siz çıkılan 10 maçın 5'inde kayıp yaşandı ve Nijeryalı oyuncunun önemi bir kez daha ortaya çıktı.Victor Osimhen attığı ve attırdığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor ancak istatistiklere yansımayan katkısı belki de daha büyük.



Bu sezon 23 resmi maçta 15 gol atıp 5 de asist kaydeden Nijeryalı dünya yıldızı, hücumda yaptığı presler sonucunda da çok sayıda istatistiklere yansımayan skor katkısı sağladı.



OSIMHEN'İN FORMA GİYMEDİĞİ MAÇLAR



Eyüpspor-G.Saray 0-2

E.Frankfurt-G.Saray 5-1

G.Saray-Konyaspor 3-1

G.Saray-G.Birliği 3-2

G.Saray-U.S Gilloise 0-1

G.Saray-Kasımpaşa 3-0

Trabzon-G.Saray (T) 1-4

G.Saray-F.Bahçe (T) 0-2

G.Saray-G.Antep FK 1-1

Konyaspor-G.Saray 2-0







