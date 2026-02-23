22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-0
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-0
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-1
22 Şubat
Roma-Cremonese
3-0
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
3-1
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
2-1
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
3-1
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
2-0
22 Şubat
Villarreal-Valencia
2-1
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
3-3
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
1-2
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
1-0

Talisca ve Asensio'ya vur emri!

Domenico Tedesco, takımın gol yükünü çeken Anderson Talisca ile Marco Asensio'dan Kasımpaşa karşısında bol bol şut atmalarını istedi.

Talisca ve Asensio'ya vur emri!
Fenerbahçe'nin bugün Kasımpaşa mücadelesinde en büyük kozları şüphesiz Anderson Talisca ile Marco Asensio olacak.

İki öğrencisiyle de özel bir görüşme yapan teknik direktör Domenico Tedesco, kaleyi gördükleri anda şut atmalarını istedi.

Kasımpaşa'nın savunma ağırlık bir oyun oynayacağını belirten İtalyan teknik adamın, "Ceza sahasına girmekte zorlandığımız anlarda yay çevresinden kaleye şut atın" dedi.

Bu şekilde rakibin kilidini açmayı planlayan Tedesco, sonrasında ise Kasımpaşa'nın çözüleceğine inanıyor.

TEDESCO ÇOK GÜVENİYOR

Bu sezon Süper Lig'de 13 kez ağları sarsan ve Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken Anderson Talisca da taraftarın en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Sambacı, tüm kulvarlarda ise 21 kez fileleri havalandırdı.

Talisca'yla birlikte Marco Asensio da bu maçtaki kilit isimlerden biri. İspanyol'un da 12 golü, 9 asisti bulunuyor. 

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.



