Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, NBA tarihine bir kez daha adını altın harflerle yazdırdı.



Tecrübeli yıldız, normal sezon kariyerinde 43.000 sayı barajını aşan ilk oyuncu olarak lig tarihine geçti.



James, bu tarihi kilometre taşına, Lakers'ın sahasında ezeli rakibi Boston Celtics'e 111-89 mağlup olduğu karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde bulduğu bir turnike basketiyle ulaştı.



NBA'in en köklü rekabetlerinden biri olarak kabul edilen Lakers–Celtics mücadelesinde kazanan taraf Boston oldu. Jaylen Brown'ın 32 sayı, 8 ribaund ve 7 asistlik etkileyici performansına sahne olan gecede Celtics, Lakers'ı 111-89 mağlup ederek sezon serisini süpürdü.



Payton Pritchard ise 6 üçlük isabetiyle 30 sayı ve 8 asist üreterek galibiyette kilit rol oynadı. Celtics, bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini alırken, son dokuz maçta sekizinci kez kazandı ve Doğu Konferansı lideri Detroit ile arasındaki farkı kapatma yolunda önemli bir adım attı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında Brown ve Pritchard 19'ar sayı kaydederken, Pritchard'ın bitime 3 dakika 24 saniye kala attığı geri çekilerek bulduğu üçlük isabeti maçın fiilen kopmasını sağladı. Bu basketin ardından Lakers tribünlerinden yükselen dağınık ıslıklar eşliğinde ev sahibi ekip benchini boşalttı.



LeBron'dan bir rekor daha



LeBron James mücadeleyi 20 sayıyla tamamlarken kariyerinin 43.000. sayısını atarak tarihi bir başarıya imza attı. Luka Doncic ise Lakers adına 25 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Ancak Los Angeles temsilcisi, son iki hafta içinde üçüncü kez şampiyonluk favorilerinden birine karşı sahasında mağlup oldu. Lakers sezonun en düşük ikinci skor üretimini gerçekleştirdi.



James, bu başarıya 1600. normal sezon maçında ulaştı. Efsane isim, NBA tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu rekorunu elinde bulunduran Robert Parish'i geçmek için yalnızca 12 maça daha ihtiyaç duyuyor.



Bu ay başında 22. kez All-Star seçilerek bir başka başarıya imza atan James için sezon sonunda ise bir seri sona erecek. 21 sezondur aralıksız All-NBA takımlarına seçilen yıldız oyuncu, bu sezon 65 maçlık uygunluk barajını yakalayamayacağı için bu seriyi sürdüremeyecek.



Pat Riley'nin heykeli dikildi!



Austin Reaves 15 sayıyla katkı verirken Lakers, hakem kararlarına yönelik tepkiler sonrası üç teknik faul alarak kontrolünü zaman zaman kaybetti.



Toplamda 35 NBA şampiyonluğu bulunan iki tarihi kulübün karşılaşmasında Boston, ikinci yarı boyunca üstünlüğünü korudu ve maçı rahat bir şekilde kontrol etti.



Öte yandan Lakers, devre arasında eski başantrenör Pat Riley'i onurlandırdı. Kulüp, downtown'daki salonunun önüne Riley'nin bronz heykelini dikti. Riley, Los Angeles'taki 20 yıllık kariyerinde altı şampiyonluk yüzüğü kazandı; 1980'lerin "Showtime Lakers" döneminde dokuz sezon başantrenörlük yaparak dört şampiyonluk elde etti.



Gecenin diğer sonuçları:



Cleveland Cavaliers 113 – 121 Oklahoma City Thunder



Brooklyn Nets 104 – 115 Atlanta Hawks



Toronto Raptors 122 – 94 Milwaukee Bucks



Denver Nuggets 117 – 128 Golden State Warriors



Dallas Mavericks 134 – 130 Indiana Pacers



Charlotte Hornets 129 – 112 Washington Wizards



Philadelphia 76ers 135 – 108 Minnesota Timberwolves



New York Knicks 105 – 99 Chicago Bulls



Portland Trail Blazers 92 – 77 Phoenix Suns



Orlando Magic 111 – 109 Los Angeles Clippers



