TBF'den yeni sponsorluk anlaşmaları

TBF, TotalEnergies firmasıyla milli takımlar ana sponsorluk, Mais Renault'la ise Süper Ligi ana sponsorluk konusunda anlaşmaya vardı ve törenle imzalar atıldı.

calendar 23 Şubat 2026 14:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TBF'den yeni sponsorluk anlaşmaları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), TotalEnergies firmasıyla milli takımlar ana sponsorluk, Mais Renault'la ise Süper Ligi ana sponsorluk anlaşması imzaladı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ve yöneticiler katıldı.

Etkinlikte milli basketbolcular Sevgi Uzun ile Ömer Faruk Yurtseven de yer aldı.

"TÜRK BASKETBOLU İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Türk basketbolunun büyüme hikayesine yeni bir sayfa eklemek için bir arada olduklarını belirterek, "Türk basketbolu, her geçen yıl sahada daha güçlü, yönetim yapısında daha kurumsal ve iş birliklerinde daha güvenilir bir konuma yükselmektedir. Bu istikrarlı yükseliş, güçlü kurumlarla yan yana yürüdüğümüzde daha da anlam kazanmaktadır. OYAK, yalnızca büyük bir şirketler topluluğu değil üretim gücü, istihdam kapasitesi, ihracat performansı ve ülke ekonomisine katkısıyla Türkiye'nin stratejik yapıtaşlarından biridir. Böylesine güçlü ve çok katmanlı bir yapının Türk basketbolunun yanında olması, bizim için son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

OYAK'ın güçlü markalarının basketbolun ekosistemine katkı sağlamasının yaptıkları iş birliğini daha bütüncül bir noktaya taşıyacağını vurgulayan Başkan Türkoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Renault'un Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorları arasına katılması da ligimiz adına önemli bir gelişimdir. Ligimiz her geçen sezon marka değerini arttırmaktadır. Kulüplerimiz Avrupa'da finaller oynuyor ve kupalar kazanıyor. Milli takımlarımızın her turnuvada ülkemizi gururla temsil etmesi de çok anlamlı. Bu başarıların arkasında sadece saha içi performans değil, güçlü kurumsal iş birlikleri de yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye vizyonu' doğrultusunda yerli ve milli markalarımızın güçlenmesi, küresel ölçekte rekabet eden yapılar haline gelmesi ve spora destek veren kurumlara dönüşmesi bizler için son derece kıymetlidir. Bu iş birliğinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı iş birliğinin Türk basketboluna yeni başarılar kazandırmasını diliyorum."

"ALL STAR BULUŞMASI GİBİ"

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Türkiye'nin en başarılı spor branşlarından birine destek vermenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

İş birliği dolayısıyla Hidayet Türkoğlu'na ve yöneticilere teşekkür eden Yalçıntaş, "Şu an bu salondaki markaları gördüğüm zaman kendimi all star buluşmasında hissettim. Bir tarafta OYAK var. 1961'de kurulduk. 6 kıta ve 24 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 143 şirketimiz var. İstihdam ettiğimiz kişi sayısı 37 bin. İhracatımız yaklaşık 6 milyar dolar. Ödediğimiz vergi 127 milyar lira. Türkiye'nin en büyük şirketler grubundan biriyiz. 6 yıldan beri sürdürdüğü milli takımlar sponsorluğunu 3 yıl daha uzatan TotalEnergies, dünyanın en büyük enerji gruplarından biri. Yüzde 100 Türk şirketi. Renault ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru. Basketbolda milli takımlarımızın dünya ve Avrupa ikinciliklerini gördük. Çok büyük başarılara imza attılar. Türk Milli Basketbol Takımı bugün bir dünya markasıdır. Onlar bizi sevindirmeye devam ediyorlar. Bizler de onları desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk basketbolunun daha büyük başarılara imza atacağına inançlarının tam olduğunu aktaran Murat Yalçıntaş, "Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın en önemli liglerinden biri. Verimli ve çok güzel sonuçlar doğuracağına inandığımız bir iş birliğini hayata geçiriyoruz. OYAK olarak ülkemizin en başarılı spor alanlarından birine destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlik, yapılan konuşmaların ardından Türkoğlu ile Yalçıntaş'ın sponsorluk anlaşmalarını imzalaması ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

